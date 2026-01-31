Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"
Photo: © photonews

Avant le Clasico de ce dimanche, la Famille des Rouches et le Fan Council d'Anderlecht ont appelé les supporters à garder leur calme et à faire preuve de respect, tant pendant la rencontre qu'aux abords du stade.

Ce dimanche, le Standard et le Sporting d’Anderlecht s’affronteront à Sclessin dans un Clasico attendu sous haute tension, en raison de la situation sportive délicate des deux clubs et de la déception des supporters face aux résultats des dernières semaines. Avant la rencontre, la Famille des Rouches et le Fan Council d’Anderlecht ont chacun publié un communiqué pour appeler les supporters au calme.

"Dimanche, nous nous rendons au Standard avec plus de 1.000 supporters. C'est une grande fierté, mais aussi une lourde responsabilité", a écrit le Conseil des supporters bruxellois. "Nous exhortons chacun à garder son calme, quoi qu’il arrive. C’est le moment idéal pour montrer que voyager peut se faire en toute sécurité et dans le respect des règles, même avec un grand nombre de supporters. Soutenez l’équipe avec passion, mais toujours avec respect."

Le Standard et Anderlecht lancent un appel au calme

Du côté du Standard, alors que les Ultras Inferno avaient publié un communiqué appelant à "faire de Sclessin un enfer", la Famille des Rouches a cherché à calmer le jeu concernant une éventuelle escalade de la situation.

"La FDR invite chaleureusement nos supporters à faire preuve de calme, de respect et de responsabilité. Dans cette période délicate, l'unité et la solidarité autour de l'équipe sont essentielles", a rappelé l’association.

Démontrer une nouvelle fois que notre ferveur est un moteur, jamais un obstacle"

"Le Clasico est un moment unique : il incarne la ferveur, la passion et la fidélité qui caractérisent nos supporters depuis des années. Nous demandons à chacun de maintenir un comportement exemplaire, tant dans les tribunes qu’aux abords du stade, afin que cette affiche reste une fête du football et un moment de passion partagé."

"Dans cet esprit, la Famille des Rouches lance un appel clair à l'apaisement et encourage chacun à contribuer activement au bon déroulement de la rencontre. Nous invitons tous les supporters à canaliser leur énergie dans le soutien à notre équipe, à éviter tout comportement susceptible de provoquer des tensions, et à démontrer une nouvelle fois que notre ferveur est un moteur, jamais un obstacle."

Suis Standard - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (01/02).

