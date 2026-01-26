Standard - Anderlecht, un Clasico à redouter ? Pourquoi les risques, dans les deux camps, sont très sérieux

C'est dans un contexte extrêmement tendu que le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht s'affronteront, dimanche à Sclessin. Malheur au vaincu dans cette rencontre, tant les répercussions pourraient être sérieuses en tribunes.

L’information a largement circulé en Europe, reprise par plusieurs confrères français, allemands ou encore anglais. Vendredi soir, après la défaite du Standard face à La Gantoise, une petite dizaine d’Ultras liégeois sont parvenus à forcer une entrée par la tribune 1 afin de se retrouver dans le vestiaire des Rouches.

Une scène lunaire, qui n’a duré que quelques dizaines de secondes avant l’intervention des forces de l’ordre. Alors que certains joueurs ont été effrayés par leur arrivée, Matthieu Epolo a tenté une médiation, sans succès.

Il faut dire que les supporters du Standard étaient plus que remontés après la débâcle (devenue presque annuelle) subie face à La Gantoise. Battus 0-4, les Rouches ont livré une prestation que Vincent Euvrard, Ibe Hautekiet et Marco Ilaimaharitra ont jugée "étonnamment moins mauvaise" que celle proposée une semaine plus tôt à Charleroi. Une analyse certainement recevable sur le plan technique, mais très loin de ce que les supporters voulaient entendre après un résultat aussi lourd.

Le chaos face à Gand comme simple mise en bouche avant le Clasico à Sclessin ?

La grogne ne fait donc que s’intensifier. Les supporters s’interrogent ouvertement sur la conscience qu’ont les joueurs de leurs prestations et du bilan comptable actuel : 27 points sur 66 possibles. Malgré une sixième place située "seulement" à cinq longueurs (faut-il encore en parler ?), ce total reste absolument catastrophique pour le Matricule 16, qui aurait pu profiter d’une saison particulièrement étonnante pour retrouver les Champions Play-Offs.

On peut d’ailleurs presque déjà écrire que ce ne sera pas le cas, même si une victoire contre Anderlecht, dimanche, pourrait encore redistribuer les cartes. Vincent Euvrard l’avait reconnu il y a plusieurs semaines : son groupe n’a pas le niveau du top 6. Les faits semblent aujourd’hui lui donner raison. Il faudra néanmoins afficher un tout autre visage lors du Clasico, sous peine de représailles sérieuses.





Plusieurs supporters abonnés du Standard l’ont d’ailleurs laissé entendre sur les réseaux sociaux : l’action menée après la rencontre contre La Gantoise ne serait qu’une "entrée". Ce qu’ils seraient capables de faire en cas de défaite, voire pire encore, d’une nouvelle humiliation face aux Mauves, constituerait le véritable plat de résistance.

Anderlecht est aussi sous pression

Les supporters liégeois réclament désormais du concret. Et ce n’est pas en laissant filtrer, après chaque revers, des discussions entre Giacomo Angelini et de potentiels investisseurs que leur colère s’apaisera. Ce Clasico sent sérieusement la poudre, d’autant que dans le camp d’en face, la patience n’est pas non plus de mise.

Accrochés par Dender ce week-end, les Mauves viennent d’enregistrer un inquiétant 5/15 en championnat et voient le podium s’éloigner, sans que le rythme de tête ne ralentisse. Après la rencontre, la Mauves Army a interpellé les joueurs anderlechtois avec un message limpide : dimanche à Sclessin, cela ne pourra pas se passer de la sorte. Seule une révolte accompagnée d’un résultat positif permettra d’apaiser les premières tensions.

Le RSCA se déplacera avec 1.300 supporters, remplissant l’intégralité du quota mis à sa disposition. Côté liégeois, le Clasico est annoncé sold-out depuis plusieurs semaines, signe que les places en vente libre ont toutes trouvé preneur. Reste toutefois à savoir combien d’abonnés seront réellement présents dans les tribunes : contre Saint-Trond, malgré un sold-out officiel, seuls 19.539 spectateurs avaient pris place à Sclessin.

Besnik Hasi sera-t-il toujours le T1 des Mauves ?

Des deux côtés, les supporters attendent une véritable remise en question, mais aussi une démonstration d’amour-propre et d’attachement au maillot. Ce Clasico pourrait bien être celui du malheur pour le vaincu, tant le climat apparaît électrique. L’impression demeure que la rencontre pourrait déborder du côté des supporters de l’équipe battue.

On espère évidemment le contraire, et que ce choc du football belge offrira une image positive du jeu et de ses valeurs. Mais la tension règne, alors que la tête de Besnik Hasi est discutée lors d'une réunion de crise à Anderlecht, ce lundi matin.

Sur les réseaux sociaux, les premières discussions entre supporters du Standard et d’Anderlecht au sujet de ce Clasico se montrent toutefois relativement amicales. Les deux camps s’amusent d’une éventuelle défaite des deux équipes, d’une rencontre au niveau de jeu potentiellement catastrophique et semblent, cette fois, davantage enclins à diriger leur grogne vers leur propre équipe plutôt que vers l’adversaire historique.