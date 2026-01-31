Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le match entre le Standard et Anderlecht pourrait bien être très chaud à Sclessin. Les deux clubs sont sous pression et n'auront pas le droit à l'erreur.

Un Clasico sent toujours le soufre, celui-ci ne fera pas exception à la règle. D'autant que les deux équipes doivent se racheter de leurs prestations décevantes depuis la reprise. Les supporters des deux camps sont déjà à cran.

Ceux du Standard n'ont pas encore digéré le 0-4 encaissé contre Gand, plusieurs d'entre eux avaient même réussi à s'introduire dans le vestiaire. Les sympathisants anderlechtois n'ont pas été jusque-là mais ont également fait part de leur mécontentement après le triste 0-0 contre Dender.

Par le passé, les deux camps n'ont pas eu besoin de tomber si bas pour vivre des débats électriques...qui n'ont pas toujours pu aller jusqu'à leur terme. Dans Het Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck s'inquiète du sort de la rencontre de demain.

Quelle sera la réaction des supporters si l'équipe adverse prend plusieurs buts d'avance ?

"La possibilité que le match ne puisse pas aller jusqu'au bout est bien réelle", déclare-t-il. A la tête d'Anderlecht, HVH a vécu deux matchs à Sclessin. Aucun n'avait été arrêté, même celui où Adrien Trebel a égalisé au nez et à la barbe de ses anciens supporters.

Mais l'ancien entraîneur des Mauves est inquiet : "Ce ne sera calme que si le score reste à égalité. Dès qu'un but sera marqué, les fumigènes seront de la partie. Si une équipe prend deux buts d'avance, je crains que le match n'aille pas à son terme. J'en ai vraiment peur". Les deux camps de supporters se sont toutefois unis pour rappeler l'importance du respect tout au long de la rencontre. Gageons que le message ait été entendu.