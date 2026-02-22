Date: 22/02/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26

LIVE : Bijou de Hautekiet pour mettre le Standard aux commandes

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer ce dimanche à Genk. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Temps   44' 51" 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
45

But 		But de Rafiki Said
44
 Centre de Karetsas qui ne trouve personne
40
 Le Standard reste bien en place après l'ouverture du score
37
 GOOOAL POUR LE STANDARD !
Quelle frappe somptueuse d'Ibe Hautekiet sur une remise de Fossey, un extérieur du gauche dans la lucarne ! Lawal impuissant, le Standard est devant !
36

But 		But de Ibe Hautekiet (Marlon Fossey)
36
 Frappe de Karamoko contrée, corner
34
 Genk gagne un corner, Ilaimaharitra vient de perdre quelques ballons consécutivement
30
 Contre-attaque de Genk, frappe de Steuckers contrée
28
 Corner, puis frappe sèche de Mohr, à côté
26
 Superbe sortie défensive du Standard avec Fossey, Hautekiet et Mohr, centre du latéral droit des Rouches vers Said, qui manque la reprise
25
 Longue balle de Smets vers Karetsas, sortie hésitante de Pirard, mais le ballon finit par sortir
25
 Frappe très lointaine de Said, au-dessus
23
 Longue balle de Mohr, captée par Lawal
20
 Ito profite de la glissade de Fossey pour tenter sa chance, mais c'est contré
18
 Reconversion du Standard, qui gagne un corner via Said
17
 Frappe de Karetsas, sur Pirard
16
 Corner pour Genk, qui appuie via Ito et Heymans sur le côté de Fossey
14
 Corner de Mohr repris par Karamoko, à côté
13
 Said gagne un corner pour le Standard
11
 Sorti quelques instants, Karamoko revient sur la pelouse
10
 Karamoko reste au sol et se tient la jambe
9
 Le Standard contre, Said lance Mortensen dans la profondeur, dont le centre passe derrière la ligne de but
9
 El Ouahdi trop croisé
Passe entre les lignes d'Ito, Bates contre à deux reprises, le ballon arrive dans les pieds d'El Ouahdi, qui croise trop sa frappe
7
6
 Frappe lointaine de Heymans, complètement dévissée
4
 Poussée fautive de Heynen sur Bates, qui reste au sol
2
 Long ballon de Bates vers Fossey, interception de Kayembe qui repart vers l'avant, et faute de l'Américain
1
 Long ballon et premier duel compliqué pour Bates face à Bibout, qui frappe de loin sur Pirard
1
 C'est parti ici à Genk !
1
13:29
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de la Cegeka Arena !
13:21
12:32
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Racing Genk et le Standard
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Daan Heymans - Bryan Heynen - Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Jarne Steuckers - Aaron Bibout
Banc: Hendrik Van Crombrugge - Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Ibrahima Sory Bangoura - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Jusef Erabi

Standard (KRC Genk - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Marlon Fossey - David Bates - Ibe Hautekiet - Henry Lawrence - Gustav Mortensen - Tobias Mohr - Ibrahim Karamoko - Marco Ilaimaharitra - Rafiki Said - Dennis Ayensa
Banc: Nayel Mehssatou - Thomas Henry - Adnane Abid - Leandre Kuavita - Josué Homawoo - Mohamed El Hankouri - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 6.4  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
El Ouahdi Zakaria 6.9  
  • Précision des passes: 18/19 (94.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Smets Matte 6.8  
  • Précision des passes: 48/54 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Sadick Aliu Mujaid 6.6  
  • Précision des passes: 33/34 (97.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Kayembe Joris 6.8  
  • Précision des passes: 36/40 (90%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Heymans Daan 6.7  
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Heynen Bryan 6.5  
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Ito Junya 6.3  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Karetsas Konstantinos 6.6  
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Steuckers Jarne 6.7  
  • Précision des passes: 4/9 (44.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Bibout Aaron 6.5  
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
Van Crombrugge Hendrik  
Sor Yira Collins  
Medina Yaimar  
Bangoura Ibrahima Sory  
Sattlberger Nikolas  
Nkuba Ken  
Kiaba Brughmans Lucca  
Mirisola Robin  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Erabi Jusef  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 7.7  
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/15 (46.7%)
Fossey Marlon A 7.0  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Passes clés: 1
Bates David 7.0  
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Hautekiet Ibe 7.5  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Lawrence Henry 6.8  
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
Mortensen Gustav 6.7  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Mohr Tobias 6.6  
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Karamoko Ibrahim 6.7  
  • Tirs cadrés: 0/2
Ilaimaharitra Marco 6.6  
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Said Rafiki 6.3  
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Ayensa Dennis 6.4  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Banc
Mehssatou Nayel  
Henry Thomas  
Abid Adnane  
Kuavita Leandre  
Homawoo Josué  
El Hankouri Mohamed  
Spoden Charli  
Dizdarević Belmin  
NKada Timothée  

présentation (du match)

La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
La dernière carte des Rouches dans la course au top 6 : suivez Genk - Standard en direct commenté
Photo: © photonews

Dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer ce dimanche à Genk. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Malgré un point pris face au champion en titre, le Standard garde un goût amer de la visite de l'Union Saint-Gilloise, le week-end dernier.

Et pour cause : les Rouches sont désormais obligés de remporter au moins quatre de leurs cinq derniers matchs de phase classique pour encore croire en leur rêve de disputer les Champions Play-Offs, alors qu'ils occupaient encore la sixième place à la fin de l'année civile.

Un défi pratiquement impossible pour le Standard, qui ne s'est plus montré capable d'enchaîner plusieurs victoires consécutives depuis longtemps et qui entame son sprint final par un déplacement au Racing Genk, ce dimanche.

Le Standard doit forcer l'exploit

De leur côté, les Limbourgeois ont vécu un début de saison particulièrement difficile, mais semblent revenir proches de leur meilleur niveau depuis une dizaine de rencontres. L'effet Nicky Hayen se fait ressentir chez le Racing Genk, qui a remporté son barrage aller d'Europa League sur la pelouse du Dinamo Zagreb, ce jeudi.

Une rencontre européenne qui pourrait peser dans les jambes du Racing Genk et offrir au Standard l'occasion d'en profiter ? Réponse dès 13h30, dans une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
