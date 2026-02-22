LIVE : Bijou de Hautekiet pour mettre le Standard aux commandes

|
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
45
But de Rafiki Said
44
Centre de Karetsas qui ne trouve personne
40
|
Le Standard reste bien en place après l'ouverture du score
37
GOOOAL POUR LE STANDARD !
Quelle frappe somptueuse d'Ibe Hautekiet sur une remise de Fossey, un extérieur du gauche dans la lucarne ! Lawal impuissant, le Standard est devant !
36
But de Ibe Hautekiet (Marlon Fossey)
36
Frappe de Karamoko contrée, corner
34
Genk gagne un corner, Ilaimaharitra vient de perdre quelques ballons consécutivement
30
Contre-attaque de Genk, frappe de Steuckers contrée
28
Corner, puis frappe sèche de Mohr, à côté
26
Superbe sortie défensive du Standard avec Fossey, Hautekiet et Mohr, centre du latéral droit des Rouches vers Said, qui manque la reprise
25
Longue balle de Smets vers Karetsas, sortie hésitante de Pirard, mais le ballon finit par sortir
25
Frappe très lointaine de Said, au-dessus
23
Longue balle de Mohr, captée par Lawal
20
Ito profite de la glissade de Fossey pour tenter sa chance, mais c'est contré
18
Reconversion du Standard, qui gagne un corner via Said
17
Frappe de Karetsas, sur Pirard
16
Corner pour Genk, qui appuie via Ito et Heymans sur le côté de Fossey
14
Corner de Mohr repris par Karamoko, à côté
13
Said gagne un corner pour le Standard
11
Sorti quelques instants, Karamoko revient sur la pelouse
10
Karamoko reste au sol et se tient la jambe
9
Le Standard contre, Said lance Mortensen dans la profondeur, dont le centre passe derrière la ligne de but
9
El Ouahdi trop croisé
Passe entre les lignes d'Ito, Bates contre à deux reprises, le ballon arrive dans les pieds d'El Ouahdi, qui croise trop sa frappe
7
7
6
Frappe lointaine de Heymans, complètement dévissée
4
Poussée fautive de Heynen sur Bates, qui reste au sol
2
Long ballon de Bates vers Fossey, interception de Kayembe qui repart vers l'avant, et faute de l'Américain
1
Long ballon et premier duel compliqué pour Bates face à Bibout, qui frappe de loin sur Pirard
1
C'est parti ici à Genk !
1
|
KRC Genk - Standard: 0-0
13:29
Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse de la Cegeka Arena !
13:21
|
12:32
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, la rencontre entre le Racing Genk et le Standard
KRC Genk:
Tobias Lawal
- Zakaria El Ouahdi
- Matte Smets
- Mujaid Sadick Aliu
- Joris Kayembe
- Daan Heymans
- Bryan Heynen
- Junya Ito
- Konstantinos Karetsas
- Jarne Steuckers
- Aaron Bibout
Banc:
Hendrik Van Crombrugge
- Yira Collins Sor
- Yaimar Medina
- Ibrahima Sory Bangoura
- Nikolas Sattlberger
- Ken Nkuba
- Lucca Kiaba Brughmans
- Robin Mirisola
- Noah Adedeji-Sternberg
- Adrian Palacios
- Jusef Erabi
Standard:
Lucas Pirard
- Marlon Fossey
- David Bates
- Ibe Hautekiet
- Henry Lawrence
- Gustav Mortensen
- Tobias Mohr
- Ibrahim Karamoko
- Marco Ilaimaharitra
- Rafiki Said
- Dennis Ayensa
Banc:
Nayel Mehssatou
- Thomas Henry
- Adnane Abid
- Leandre Kuavita
- Josué Homawoo
- Mohamed El Hankouri
- Charli Spoden
- Belmin Dizdarević
- Timothée NKada