LIVE : Bijou de Hautekiet pour mettre le Standard aux commandes

Malgré un point pris face au champion en titre, le Standard garde un goût amer de la visite de l'Union Saint-Gilloise, le week-end dernier.

Et pour cause : les Rouches sont désormais obligés de remporter au moins quatre de leurs cinq derniers matchs de phase classique pour encore croire en leur rêve de disputer les Champions Play-Offs, alors qu'ils occupaient encore la sixième place à la fin de l'année civile.

Un défi pratiquement impossible pour le Standard, qui ne s'est plus montré capable d'enchaîner plusieurs victoires consécutives depuis longtemps et qui entame son sprint final par un déplacement au Racing Genk, ce dimanche.

Le Standard doit forcer l'exploit

De leur côté, les Limbourgeois ont vécu un début de saison particulièrement difficile, mais semblent revenir proches de leur meilleur niveau depuis une dizaine de rencontres. L'effet Nicky Hayen se fait ressentir chez le Racing Genk, qui a remporté son barrage aller d'Europa League sur la pelouse du Dinamo Zagreb, ce jeudi.

Une rencontre européenne qui pourrait peser dans les jambes du Racing Genk et offrir au Standard l'occasion d'en profiter ? Réponse dès 13h30, dans une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.