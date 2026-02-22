Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Genk a sombré 0-3 à domicile face au Standard de Liège. Au-delà de la défaite, Kos Karetsas a du sortir sur blessure.

Le KRC Genk a pris l'eau à domicile contre le Standard de Liège, avec une lourde défaite 0-3. C'est une très mauvaise opération dans la course aux Champions' Play-Offs.

Karetsas victime d’une chute impressionnante

Genk pourrait devoir se passer de Kos Karetsas. Le jeune talent risque d'être absent un moment, ce qui serait un coup dur pour les objectifs européens du club.

À cinq minutes de la fin, Karetsas a été fauché et a chuté lourdement sur la tête. Il a dû être remplacé immédiatement.

P lus de peur que de mal ?

Le jeune talent a dû être soutenu par le staff médical pour sortir. Même s'il arrivait à marcher seul, ce qui évite de penser au pire, il y a eu un moment de panique dans le stade.

Les joueurs du Standard ont tout de suite vu que ce n'était pas du cinéma et qu'il fallait vite intervenir. On lui souhaite un bon rétablissement et un retour rapide sur les pelouses.