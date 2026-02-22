Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Douche froide pour Genk, balayé 0-3 par le Standard. Nicky Hayen regrette le manque de mordant et de prise de risque de ses joueurs.

Le KRC Genk a été corrigé ce dimanche après-midi. Les Limbourgeois ont sombré 0-3 face au Standard de Liège, qui n'avait plus gagné avec un tel écart depuis longtemps. Les Rouches ont parfaitement géré leur coup, contrairement à Genk.

Un coup d'arrêt pour Genk

"Le Standard est une équipe qui reste bien en bloc avec beaucoup d'intensité", a souligné l'entraîneur de Genk, Nicky Hayen, en conférence de presse. "Nous devions répondre à ça, mais nous ne l'avons pas fait en première mi-temps."

"On a subi la loi du plus fort. On avait plus de 70% de possession de balle, mais ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'on n'a pas pris assez de risques", constate Hayen. Sur le plan offensif, la soirée a effectivement été très compliquée.

Hayen sait ce qu'il a manqué

"On a joué de façon trop prudente, trop 'safe'. Dans ces conditions, c'est très dur de déstabiliser une équipe comme le Standard. C'est leur mérite et leur qualité. Leur victoire est méritée. C'est dommage que cela arrive aujourd'hui, car on aurait pu faire une très bonne opération au classement", poursuit le coach de Genk.

"On a essayé de changer les choses après la pause. On est revenus des vestiaires avec plus d'énergie. Puis le troisième but est tombé et le match était définitivement plié", conclut-il dans son analyse.



La fatigue de l'Europe League en cause ?

Le match de jeudi en Croatie a-t-il joué un rôle ? "D'après les retours que nous avions, ça allait plutôt bien", explique Hayen, qui avait aligné exactement les mêmes joueurs. "Mais bon, cela a sûrement pesé un peu. On doit se remettre en question : avons-nous pris les bonnes décisions concernant les titulaires ? C'est une leçon à retenir pour la suite."