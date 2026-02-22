Interview "C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard
Photo: © photonews

Solide défensivement et tueur offensivement, le Standard a réalisé le match presque parfait pour s'imposer au Racing Genk, ce dimanche. Une prestation qui ravit naturellement le T1 des Rouches, Vincent Euvrard.

Alors qu'il était dos au mur dans la course aux Champions Play-Offs, le Standard a réalisé le match presque parfait et a profité de la fatigue visible du Racing Genk, qui avait joué en semaine, pour s'imposer 0-3 à la Cegeka Arena. Un résultat qui réjouit évidemment Vincent Euvrard, heureux au moment de se présenter en conférence de presse.

"C'est un très beau résultat et une très belle performance, surtout en première mi-temps où on a vu ce qu'on voulait mettre en place : de la pression haute, parfois en restant un peu plus compact et structuré, car c'est nécessaire contre Genk."

"On a eu des moments de qualité avec le ballon, et des buts. On aurait même pu marquer un peu plus tôt, car on a eu de belles occasions dont deux constructions qui démarrent de notre camp et qui finissent en une grande opportunité."

Cette fois, le Standard a profité de ses occasions

Le Standard pensait donc avoir laissé passer sa chance, mais a ouvert le score quelques instants plus tard grâce à une superbe frappe de Hautekiet, avant de doubler la mise juste avant le repos.

"On n'a pas été assez efficaces à ce moment-là, puis on marque dans un moment où l'on avait plus dur. Après 30 ou 35 minutes, quand on commençait à perdre quelques ballons dans notre camp et à subir un peu de pression. On marque deux fois au bon moment, dont la deuxième fois juste avant le repos pour faire le break."

Un après-midi presque parfait"

Et après la pause, le Standard a réussi à faire ce qu'il n'a pas souvent su faire cette saison : tuer le match, en profitant de l'une de ses rares occasions. Plus bas en seconde période, les Rouches ont piqué une troisième fois à un quart d'heure du terme via Adnane Abid pour, cette fois, tuer tout suspense.

"En seconde période, on a peut-être un peu trop défendu, mais c'est aussi normal contre une équipe qui veut revenir. On a défendu le score et sur le seul moment qu'on a en seconde période, on marque le troisième. C'est un après-midi presque parfait et une très belle victoire collective."

