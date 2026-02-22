Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard

Après cinq matchs et un tiers face aux meilleurs ailiers du pays, Gustav Mortensen a déjà séduit. Débarqué de deuxième division danoise, le latéral gauche pourrait rapidement être classé parmi les très jolis coups de Marc Wilmots et de la direction des Rouches.

Quand ce n'est pas bien, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut évidemment le dire aussi. Et très honnêtement, sur le plan qualité/prix, le Standard a probablement réalisé l'un des jolis coups de la saison avec l'arrivée de Gustav Mortensen cet hiver.

Débarqué de Lyngby, en deuxième division danoise, contre un petit million d'euros, le joueur de 21 ans s'est très rapidement acclimaté à son nouvel environnement, lui qui n'avait connu que des matchs devant un maximum de quelques centaines de supporters depuis le début de sa carrière.

Directement dans le grand bain, Gustav Mortensen répond présent

Monté au jeu pour la première fois lors du déplacement au Sporting Charleroi, Mortensen a directement pu mesurer la pression relative au statut de joueur du Standard. Un choc wallon pour ses débuts, des Ultras dans le vestiaire pour son premier match à domicile, puis un Clasico face au Sporting d'Anderlecht : le jeune latéral gauche se serait probablement davantage mouillé la nuque s'il avait su ce qui l'attendait à son arrivée en bord de Meuse.

Presque forcé de directement convaincre en raison des manquements du Standard à ce poste de latéral gauche, auparavant occupé par Tobias Mohr, Alexandro Calut ou encore Boli Bolingoli, Gustav Mortensen vient d'affronter six candidats aux Champions Play-Offs lors de ses six premiers matchs officiels avec les Rouches, et dire qu'il a "bien tenu la baraque" ne serait que relativiser ses performances.

La tête dans l'eau, comme le reste de ses coéquipiers, face à La Gantoise, il a ensuite totalement effacé Adriano Bertaccini, bien cadenassé Carlos Forbs, contenu Anan Khalaili et rendu la vie impossible à un Jarne Steuckers absolument invisible, ce dimanche à Genk. Et Yira Sor, qui l'a remplacé, ne s'est pas montré plus en vue.



Un très joli coup de Marc Wilmots et de la direction du Standard

Arrivé d'un modeste club danois où la pression, avec tout le respect qui leur est dû, est pratiquement inexistante, Gustav Mortensen parvient déjà à séduire alors que l'on s'attendait à ce qu'il ait besoin de quelques mois d'adaptation avant de véritablement se révéler la saison prochaine. Son tandem, sur la gauche de la défense, avec Henry Lawrence est sobre et prometteur, et son arrivée sera rapidement classée parmi les bons coups de Marc Wilmots s'il parvient à maintenir ce niveau de performance.

Une belle trouvaille des Rouches et de leur directeur sportif, qui annonçait, à son retour en bord de Meuse il y a près d'un an, vouloir "rendre de la valeur au Standard et à son effectif". C'est exactement avec ce genre de coups que Marc Wilmots y parviendra, tant Mortensen montre déjà du talent, mais aussi la personnalité nécessaire pour porter les couleurs du Matricule 16.