Le Standard pour une surprise dans le top 6 ? La grosse différence par rapport à Genk dans le sprint final

Le Standard a confirmé son bon match contre l'Union en battant Genk 0-3. Le top 6 n'est à nouveau plus qu'à deux points.

Dans ce championnat imprévisible, le Standard est sans doute l'une des plus belles illustrations que tout peut arriver avec ce 4 sur 6 contre l'Union et à Genk : "C'est un résultat qui est dans la continuité du partage obtenu face à l’Union dans un match loin d’être facile. Cette victoire, 0-3, en terres limbourgeoises peut paraître étonnante mais on sait que les Liégeois sont capables de coups d’éclat, surtout face à des plus grosses équipes", estime Guillaume Gillet sur la RTBF.

Dans La Dernière Heure, Alex Teklak se montre lui aussi très enthousiaste : "Ce que j'ai trouvé très bien de la part du Standard, c'est leur organisation à cinq. Ils jouent comme ça depuis quelques semaines, mais c'était intéressant de le faire contre ce Genk-là, qui aime utiliser la variété sur son flanc, notamment à droite".

Sus au top 6 ?

Le consultant y croit pour les Rouches : "Avec cette victoire, ils se placent très clairement dans la course au Top 6. D'autant que la suite du programme lui est bien plus favorable qu'à Genk, qui doit encore affronter de solides morceaux".

Guillaume Gillet le rejoint mais tempère : "Il n’y aura pas de cadeau jusqu’au bout et les matchs qui arrivent seront compliqués comme tous les matchs ou presque pour ce Standard-là. C’est sûr qu’on posera dorénavant, à chaque fois, la question aux joueurs s’il est possible pour le Standard d’être en play-offs 1 et c’est tout à fait possible mathématiquement parlant".

Lire aussi… Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas›

"Mais pour ce faire, cela passera par deux victoires lors des deux prochains matchs face à la RAAL et Zulte-Waregem. Sinon, cela risque de ne pas être suffisant", conclut-il. Pendant ce temps, Genk jouera des matchs de tous les dangers contre La Gantoise et l'Union.