Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"

Troubles parmi les supporters de Genk après la défaite contre le Standard : "Un usage inapproprié"
Photo: © photonews

Alors que leur équipe venait de se créer la première occasion de la seconde période face au Standard, les supporters de Genk ont déployé une série d'engins pyrotechniques, obligeant l'interruption de la rencontre. Un usage regretté par l'OSV, l'association des supporters de Genk.

En début de seconde période face au Standard, et alors que leur équipe venait de se créer une première occasion après la pause, les supporters du Racing Genk placés derrière le but ont déployé une grande ligne d'engins pyrotechniques, ce qui a interrompu la rencontre pendant cinq minutes.

Un "usage inapproprié" qui tend encore l'atmosphère au sein de l'OSV, l'association des supporters de Genk. "Nous travaillons à la mise en place d'un cadre strict pour ce genre d'incidents. Le moment choisi pour cet usage pyrotechnique était particulièrement mal choisi."

"Il a cassé le rythme du match, mais a également entravé les discussions existantes entre le club, les supporters et les politiques alors que les tensions étaient déjà vives après les incidents du Stayen et d'Utrecht", peste le porte-parole de l'OSV, Bart Teuwen, au micro du Belang van Limburg.

Des tensions à Genk après la défaite contre le Standard

"L'OSV représente tous les supporters du Racing Genk, des plus fervents aux familles. Après le récent derby et le match européen à Zagreb, des tensions sont apparues entre le club et les politiques locaux, mais aussi entre différents groupes de supporters", poursuit Bart Teuwen.

"Des discussions ont montré qu'il existe toujours un respect mutuel, mais aussi que des règles et des accords stricts sont nécessaires. Chacun doit savoir dans quel cadre il évolue. Casser le rythme d'un match avec des engins pyrotechniques n'est pas une première, puisque ce fut aussi le cas lors d'un déplacement à Courtrai."

Pour prévenir de nouveaux incidents, l'OSV travaille donc à la mise en place d'un cadre strict. "Nous participons à la gestion de la distribution de billets pour les matchs à l'extérieur et nous pouvons prendre des décisions en cas de non-respect des règles. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration constructive et rester unis derrière notre équipe, mais certaines situations ne peuvent plus durer", a conclu Bart Teuwen.

