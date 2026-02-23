"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

Grâce à sa victoire 0-3 à Genk, le Standard revient à deux points du Top 6. Un "exploit" qui relance la course au top six.

Contre toute attente, le Standard de Liège a balayé Genk 0-3 ce dimanche. Grâce à des buts de Hautekiet et Saïd en première période, puis à une réalisation d'Abid pour achever le travail, les Rouches signent une très belle victoire et peuvent encore rêver des Play-Offs 1.

Les hommes de Nicky Hayen étaient dépassés, loin de leur niveau affiché en Europa League plus tôt dans la semaine. Genk compte 35 points et occupe la 7e place, derrière La Gantoise qui en totalise 36. Le Standard suit de très près avec 34 points, à une petite longueur.

Toujours possible selon Albert

Consultant pour Le Soir, Philippe Albert a admis avoir revu son jugement. "Je disais que le Standard avait sans doute raté le wagon du Top 6 à cause des trop nombreux points perdus à domicile, mais il est toujours en course", a-t-il confié. Pour lui, la dynamique a changé.

Il a tenu à rendre hommage aux Rouches. "Brillant à Zagreb, le Racing Genk était à côté de ses pompes ce dimanche, mais tout le mérite en revient aux Liégeois. Les Rouches ont été solides, efficaces et ont exploité les largesses défensives limbourgeoises."

Le top 5 même

Malgré l'absence de Teddy Teuma et Casper Nielsen au milieu, le Standard a montré qu'il avait des ressources. "C'est la preuve qu'il y a plus de talent et de réserves qu'on ne le croit. Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place." Le suspense est total à quatre matchs de la fin de la phase classique du championnat.