"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Grâce à sa victoire 0-3 à Genk, le Standard revient à deux points du Top 6. Un "exploit" qui relance la course au top six.

Contre toute attente, le Standard de Liège a balayé Genk 0-3 ce dimanche. Grâce à des buts de Hautekiet et Saïd en première période, puis à une réalisation d'Abid pour achever le travail, les Rouches signent une très belle victoire et peuvent encore rêver des Play-Offs 1.

Les hommes de Nicky Hayen étaient dépassés, loin de leur niveau affiché en Europa League plus tôt dans la semaine. Genk compte 35 points et occupe la 7e place, derrière La Gantoise qui en totalise 36. Le Standard suit de très près avec 34 points, à une petite longueur.

Toujours possible selon Albert

Consultant pour Le Soir, Philippe Albert a admis avoir revu son jugement. "Je disais que le Standard avait sans doute raté le wagon du Top 6 à cause des trop nombreux points perdus à domicile, mais il est toujours en course", a-t-il confié. Pour lui, la dynamique a changé.

Il a tenu à rendre hommage aux Rouches. "Brillant à Zagreb, le Racing Genk était à côté de ses pompes ce dimanche, mais tout le mérite en revient aux Liégeois. Les Rouches ont été solides, efficaces et ont exploité les largesses défensives limbourgeoises."

Le top 5 même

Lire aussi… Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard
Malgré l'absence de Teddy Teuma et Casper Nielsen au milieu, le Standard a montré qu'il avait des ressources. "C'est la preuve qu'il y a plus de talent et de réserves qu'on ne le croit. Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place." Le suspense est total à quatre matchs de la fin de la phase classique du championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard

Plus de news

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard

20:20
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

07:20
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

06:40
🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

22:52
"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

23:20
Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

23:04
1
Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

22:39
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
1
Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

21:40
1
Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

22:26
Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

22:00
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL Réaction

"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

21:00
Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

22:13
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terrasse Zulte Waregem

Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terrasse Zulte Waregem

20:40
📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

📷 145 ans d'existence : le 'Great Old' dévoile un maillot rétro en édition limitée pour l'occasion

20:50
La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

La Gantoise s'est tirée une balle dans le pied : Onur Cinel raconte comment il a préparé son coup avec Vanzeir

20:00
"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

19:20
Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

Romelu Lukaku encore trop court : l'Atalanta en profite et renverse Naples

19:40
Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

Faye l'un des seuls à tenir son rang, plusieurs joueurs en échec : les notes de la RAAL contre Malines

18:40
La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

La rouge d'Ashimeru a donné le ton : la RAAL prend l'eau, Malines fait une bonne opération en or

18:01
Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion Réaction

Comme on se retrouve : le héros de l'Union va retourner à Anvers pour une grande occasion

17:40
Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

Le Beerschot se loupe à la dernière minute : Beveren exulte et valide sa montée en Pro League

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/02: Woltemade - Kompany

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved