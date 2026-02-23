Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas est sorti blessé contre le Standard. Il ne sera finalement pas disponible contre le Dinamo Zagreb.

Comme si une mauvaise nouvelle n'arrivait jamais seule, la défaite 0-3 de Genk face au Standard a été accompagnée de la sortie sur blessure de Konstantinos Karetsas. L'international grec a été fauché par Ibrahim Karamoko. Mais c'est surtout en retombant qu'il s'est fait mal.

Sa mauvaise réception l'a laissé groggy, les soigneurs sont rapidement intervenus et n'ont pris aucun risque. Le joueur n’a finalement pas dû être hospitalisé et a pu rentrer chez lui dans la soirée.

Ce matin, nous vous expliquions que les premiers examens n'avaient pas permis de déceler de commotion cérébrale. Mais ce soir, le club confirme dans un communiqué médical que des scans complémentaires ont montré le contraire.

Au repos pendant la semaine

Karetsas souffre donc bien d'une légère commotion cérébrale, il ne sera finalement pas de la partie jeudi pour le match retour contre le Dinamo Zagreb (le Racing s'était imposé 1-3 à l'aller).

Sa participation pour le prochain match de championnat est quant à elle incertaine. Ne pas pouvoir compter sur lui serait une fameuse tuile, puisque les Limbourgeois affronteront La Gantoise, rival direct dans la course au top 6.