Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Touché après un duel, Kos Karetsas a finalement évité le pire. Pas de commotion cérébrale et il sera sans disponible pour le prochain match.

Konstantinos Karetsas a fini la rencontre face au Standard de Liège au sol, incapable de se relever après un duel contre Ibrahim Karamoko. Le stade s'est figé quelques minutes.

Plus de peur que de mal

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, les premiers examens ont calmé les inquiétudes. Le joueur n’a pas dû être hospitalisé et a pu rentrer chez lui dans la soirée. La commotion cérébrale est écartée.

L'entraîneur de Genk, Nicky Hayen, a apporté plus de précisions. Il a expliqué que son joueur avait ressenti une forte accélération du rythme cardiaque, liée à la peur après le choc.

Disponible contre le Dinamo ?

Si le protocole commotion avait été confirmé, Karetsas aurait été écarté une semaine complète. Normelemet, le Grec devrait être disponible pour la prochaine rencontre de Genk, contre le Dinamo Zagreb.

Lire aussi… Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard
Les Genkois s'étaient imposés 1-3 lors du match aller, Karetsas avait délivré une passe décisive pour l'ouverture du score, conclue par Bryan Heynen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

Coup dur pour Genk : un cadre de l'équipe se blesse face au Standard

19:00
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

08:30
2
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard Analyse

Quand c'est bien, il faut le dire aussi : Gustav Mortensen s'apparente déjà à un superbe coup pour le Standard

20:20
1
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk Analyse

Le meilleur Standard de la saison : les notes des Rouches après le large succès au Racing Genk

16:20
1
Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

Fatigué à cause de l'Europa League ? Nicky Hayen analyse le naufrage de Genk face au Standard

18:00
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1
"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard Interview

"C'était nécessaire contre Genk" : Vincent Euvrard analyse l'après-midi "presque parfaite" du Standard

17:20
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
1
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

07:20
Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

Le top 6 n'est pas oublié : le Standard signe un match presque parfait et corrige le Racing Genk !

15:28
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

06:40
🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

22:52
"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

23:20
Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

23:04
1
Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

22:39
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
1
Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

Charleroi au tapis : les Carolos enregistrent une quatrième défaite de suite

21:40
1
Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

22:26
Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

22:00
"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL Réaction

"Ça devient rarissime, chapeau" : la demande spéciale de Malines acceptée sans hésiter par la RAAL

21:00
1
Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

Saison compliquée, avenir en pointillés pour un des Belges de l'Ajax ? "C'est le scénario idéal pour moi"

22:13

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved