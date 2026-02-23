Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Touché après un duel, Kos Karetsas a finalement évité le pire. Pas de commotion cérébrale et il sera sans disponible pour le prochain match.

Konstantinos Karetsas a fini la rencontre face au Standard de Liège au sol, incapable de se relever après un duel contre Ibrahim Karamoko. Le stade s'est figé quelques minutes.

Plus de peur que de mal

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, les premiers examens ont calmé les inquiétudes. Le joueur n’a pas dû être hospitalisé et a pu rentrer chez lui dans la soirée. La commotion cérébrale est écartée.

L'entraîneur de Genk, Nicky Hayen, a apporté plus de précisions. Il a expliqué que son joueur avait ressenti une forte accélération du rythme cardiaque, liée à la peur après le choc.

Disponible contre le Dinamo ?

Si le protocole commotion avait été confirmé, Karetsas aurait été écarté une semaine complète. Normelemet, le Grec devrait être disponible pour la prochaine rencontre de Genk, contre le Dinamo Zagreb.

Les Genkois s'étaient imposés 1-3 lors du match aller, Karetsas avait délivré une passe décisive pour l'ouverture du score, conclue par Bryan Heynen.