Suis Union SG - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
Date: 21/02/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 26
Des blessés embêtants de part et d'autre : les compos probables d'Union - Antwerp
L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce soir. David Hubert et son noyau ont pu profiter d'une semaine de repos pour la première fois depuis un petit temps.

Une semaine après avoir partagé à Sclessin, l'Union veut retrouver le chemin de la victoire face à l'Antwerp, dans un remake du tout premier match de la saison. Dans cette manche aller, les Anversois avaient contraint le champion en titre au partage.

Mais demain, les Bruxellois partiront largement favoris. Là où l'Union reste première du championnat, son adversaire est désormais à six points du top 6...et surtout à deux points des Playdowns, restant notamment sur plusieurs matchs inquiétants face à Westerlo (défaite 0-2) ou Anderlecht (défaite 0-4 en Coupe).

Florucz, blessé supplémentaire dans les rangs unionistes

Les deux entraîneurs partagent par contre l'infortune de devoir composer sans plusieurs titulaires. A l'Union, David Hubert devra toujours se passer de Kjell Scherpen, Ousseynou Niang et Kevin Rodriguez, liste à laquelle s'est ajouté Raul Florucz, touché au mollet contre le Standard.

Côté anversois, Geoffry Hairemans, Rein Van Helden et Mauricio Benítez étaient déjà indisponibles depuis un moment, Joseph Oosting doit désormais aussi se passer de Farouck Adekami et Thibo Somers, blessés, ainsi que de Marwan Al-Sahafi pour des raisons privées.

Les compositions probables :

Union : Chambaere - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme - Ait El Hadj - Promise David, Fuseini 

Antwerp : Nozawa - Van den Bosch, Verstraeten, Kouyaté - Bijl, Dierckx, Praet, Foulon - Babadi, Kerk, Janssen
 

Union SG Union SG gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
Comparatif Union SG - Antwerp

Classement

1
11

Points

53
30

Gagner

15
8

Perdre

2
11

Buts inscrits

41
28

Buts reçus

14
28

Cartes jaunes

62
49

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

13
8
13
25/07 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
17/05 20:45 Antwerp Antwerp 0-4 Union SG Union SG
29/03 20:45 Union SG Union SG 5-1 Antwerp Antwerp
08/01 20:45 Antwerp Antwerp 5-1 Union SG Union SG
01/12 18:30 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
15/09 13:30 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
09/05 15:30 Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
28/04 18:30 Union SG Union SG 4-1 Antwerp Antwerp
25/04 20:30 Antwerp Antwerp 0-3 Union SG Union SG
17/03 16:00 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
03/09 16:00 Union SG Union SG 2-2 Antwerp Antwerp
28/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Union SG Union SG
03/05 20:30 Union SG Union SG 0-2 Antwerp Antwerp
02/03 20:45 Antwerp Antwerp P5-3 Union SG Union SG
01/02 20:45 Union SG Union SG 1-0 Antwerp Antwerp
15/01 18:30 Union SG Union SG 2-0 Antwerp Antwerp
31/08 20:30 Antwerp Antwerp 4-2 Union SG Union SG
22/05 16:00 Union SG Union SG 0-1 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 0-0 Union SG Union SG
05/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
26/09 13:30 Union SG Union SG 1-2 Antwerp Antwerp
04/02 17:00 Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
26/11 17:00 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
04/10 20:30 Antwerp Antwerp 4-0 Union SG Union SG
04/09 16:00 Union SG Union SG 1-1 Antwerp Antwerp
24/04 15:00 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
22/11 19:00 Antwerp Antwerp 2-0 Union SG Union SG
22/03 20:00 Antwerp Antwerp 4-1 Union SG Union SG
04/11 15:00 Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
13/05 15:00 Antwerp Antwerp 0-3 Union SG Union SG
10/12 14:30 Union SG Union SG 0-1 Antwerp Antwerp
30/04 15:00 Union SG Union SG 1-3 Antwerp Antwerp
07/01 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 Union SG Union SG
30/11 00:00 Union SG Union SG 0-0 Antwerp Antwerp
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

20/02

Comme d'autres joueurs de Pro League, Adem Zorgane doit jongler entre son statut d'athlète professionnel et le ramadan. Mais cela ne l'inquiète pas pour autant.

11:00

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Antwerp ce soir. David Hubert et son noyau ont pu profiter d'une semaine de repos pour la première fois depuis un petit temps.

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

Il s'était blessé contre le Standard : le pire scénario se confirme pour Raul Florucz

14:40

Le match entre l'Union Saint-Gilloise et le Standard avait fait des dégats, des deux côtés. L'Union en sait plus sur la gravité de la blessure de Raul Florucz.

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 18:15 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
