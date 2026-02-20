Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Comme d'autres joueurs de Pro League, Adem Zorgane doit jongler entre son statut d'athlète professionnel et le ramadan. Mais cela ne l'inquiète pas pour autant.

Mercredi soir, le Ramadan a commencé pour durer un mois. Une période pendant laquelle les joueurs doivent s'adapter pour continuer à performer malgré le jeûne. Adem Zorgane explique au micro de DAZN qu'il commence à avoir l'habitude.

"C'est différent pour nous. Mais j'ai déjà l'expérience de ma période à Charleroi. Mes meilleurs matchs, c'était pendant la période de Ramadan. Personnellement, je sais gérer ça. Toute l'équipe est là pour m'aider. Nos matchs sont souvent à 20h45, ce sera une heure plus facile pour moi", commence-t-il.

Le milieu de terrain de l'Union ne s'en fait pas : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication : tu ne manges pas toute la journée, mais tu arrives à faire des efforts et les répéter. Je dirais que c'est l'aide de Dieu, c'est lui qui m'aide à faire de bons matchs. Quand le Ramadan n'est pas encore là, je jeûne déjà un jour ou deux par semaine, ça me prépare".

Le Mondial en ligne de mire

Plus tard, en toute fin de saison, il fera face à un tout autre type de rendez-vous : la Coupe du Monde. L'Algérie commencera son tournoi le 17 juin en défiant le tenant du titre : "Ce serait un rêve de pouvoir jouer contre Lionel Messi et l'Argentine. Je suis un grand fan de Messi, mais sur le terrain, j'espère qu'on fera tout pour prendre des points".



Kevin Mac Allister fera tout pour en être également, de même que Raul Florucz avec l'Autriche, également membre du groupe J : "Bien sûr que tous les joueurs y pensent. L'équipe nationale, c'est sacré. On en a déjà parlé, j'espère qu'on sera présents tous les trois et qu'on se verra sur le terrain. Ça serait beau de pouvoir échanger les maillots sur place".