Date: 18/11/2025 20:45
Compétition: WC Qualification (Europe)
journée: Journée 10
Stade: Koning Boudewijn Stadion
Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Photo: © photonews

Logique respectée à Sclessin. La Belgique s'impose très largement face au Liechtenstein et se qualifie pour la Coupe du monde 2026. Enfant de la maison, Axel Witsel a hérité du brassard de capitaine pour la dernière demi-heure de la partie.

Les Diables devaient s'imposer face au Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin, afin d'officiellement valider leur billet pour la Coupe du monde 2026. Au rayon des compositions, Rudi Garcia aligne Thomas Meunier et Timothy Castagne sur les côtés de la défense, et Brandon Mechele dans l'axe avec Arthur Theate. Le milieu de terrain est attendu, tandis qu'Alexis Saelemaekers remplace Leandro Trossard à droite.

Vanaken débloque la situation, Doku s'offre un doublé

Dès le début de la rencontre, la Belgique affiche de la maîtrise. La possession de balle est 100 % belge, et la première occasion fait déjà mouche. Youri Tielemans hérite du ballon sur la droite, son centre est dévié mais trouve Hans Vanaken, qui ouvre déjà le score (1-0, 2e).

Individuellement, le Liechtenstein est évidemment plusieurs classes en dessous de la Belgique, et les joueurs les plus techniques peuvent s'exprimer avec plus de facilité que la moyenne. Sur son côté gauche, Jérémy Doku enchaîne les dribbles, multiplie les festivals. De l'autre côté, Thomas Meunier déborde et centre, mais Hans Vanaken et Charles De Ketelaere ratent le but du break.

Pour le but du break, ce n'est que partie remise. Quelques minutes plus tard, le centre d'Alexis Saelemaekers trouve Jérémy Doku, qui trouve le petit filet (2-0, 34e). Auteur d'une grosse première période sur le plan individuel, Jérémy Doku s'offre son deuxième but personnel avant le repos, en mystifiant d'un dribble son opposant direct avant de croiser sa frappe dans le but (3-0, 41e). La messe est déjà dite au repos.

Brandon Mechele marque son premier but, la Belgique enchaîne les buts

La messe est déjà dite, mais la Belgique ne s'arrête pas en si bon chemin. Le Liechtenstein fatigue, sa défense s'étire et la Belgique en profite. D'abord via Brandon Mechele, qui pousse dans le but un ballon centré par Tielemans et dévié de la tête par De Ketelaere. Le Brugeois inscrit son premier but en sélection (4-0, 52e).

Ensuite par Alexis Saelemaekers, le plus rapide pour reprendre dans le petit rectangle la frappe lourde de Youri Tielemans repoussée par le gardien (5-0, 55e). Puis grâce à Charles De Ketelaere, qui concrétise premièrement le travail de Jérémy Doku (6-0, 57e), puis qui est à la bonne place pour dévier la reprise croquée de Meunier, sur un centre de Castagne (7-0, 59e). Quatre buts en sept minutes pour les Diables !

Witsel prend le brassard, la Belgique est au Mondial 2026

À l'heure de jeu, Rudi Garcia réalise un changement demandé par le stade de Sclessin depuis le coup d'envoi ou presque : Axel Witsel monte au jeu. Il remplace Youri Tielemans, qui lui cède même son brassard de capitaine. Un sacré symbole pour l'enfant de Sclessin, devant Marouane Fellaini, mis à l'honneur avant le match, et Steven Defour, présent dans les tribunes. De quoi raviver de beaux souvenirs aux supporters liégeois.

Le reste de la rencontre permet aussi à Diego Moreira de goûter aux joies de cette soirée, lui aussi devant un public cher à ses yeux. Le Liechtenstein cadre sa première frappe que Lammens capte facilement, et c'est à peu près tout pour les dernières minutes. Large victoire de la Belgique, qui valide son billet pour un septième grand tournoi consécutif : la Coupe du monde 2026 !

Les compositions

Belgique Belgique
Lammens Senne 90' 6.5 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Meunier Thomas A 90' 8.4 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 80/89 (89.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 8.6 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 95/97 (97.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Theate Arthur 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 89/93 (95.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Castagne Timothy 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 60/63 (95.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Plus de stats
Raskin Nicolas 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 71/74 (95.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tielemans Youri 60' 7.2 -
  • Précision des passes: 38/42 (90.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Saelemaekers AlexisA 60' 9.0 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 53/61 (86.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Vanaken Hans 75' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 45/49 (91.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Doku Jérémy ⚽ ⚽ A 71' 9.8 -
  • Buts: 2
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 40/46 (87%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 7/10 (70%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles ⚽ ⚽ A 60' 9.8 -
  • Buts: 2
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Banc
Seys Joaquin 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Witsel Axel 30' 7.2 -
  • Précision des passes: 27/27 (100%)
Plus de stats
Moreira Diego 15' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/11 (90.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Openda Lois 30' 6.7 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Trossard Leandro 30' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Penders Mike 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 19' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
De Winter Koni 0'  
Vanhoutte Charles 0'  
Vermant Romeo 0'  
 

Liechtenstein Liechtenstein
Büchel Benjamin 90' 6.6 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/17 (41.2%)
Plus de stats
Goppel Maximilian 18' 5.8 -
Plus de stats
Malin Andreas 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Luque-Notaro Fabio 72' 6.0 -
  • Précision des passes: 6/10 (60%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sele Aron 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Kindle Kenny 45' 6.3 -
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Luchinger Simon 58' 5.9 -
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
Plus de stats
Hasler Nicolas 72' 5.2 -
  • Précision des passes: 21/29 (72.4%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Wolfinger Sandro 90' 5.8 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hofer Jens 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Meier Livio 90' 5.7 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
Plus de stats
Banc
Foser Pascal 0'  
Ospelt Philipp 0'  
Schlegel Severin   18' 6.1 -
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Weissenhofer Jonas 18' 5.5 -
Plus de stats
Oberwaditzer Felix 0'  
Saglam Ferhat 0'  
Hasler Alessio 32' 5.9 -
Plus de stats
Salanović Dennis 0'  
Foser Gabriel 0'  
Kranz Liam 0'  
Wolfinger Fabio 0'  
Zünd Emanuel 72' 6.3 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
Plus de stats
Ospelt Justin 0'  
Pizzi William 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre Belgique - Liechtenstein
"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification

18/11

Rudi Garcia s'est exprimé, soulagé mais déterminé, après la victoire 7-0 contre le Liechtenstein. La qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Nord est assurée, m...

présentation (du match)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

18/11

La Belgique reçoit le Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
