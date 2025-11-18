Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !

Logique respectée à Sclessin. La Belgique s'impose très largement face au Liechtenstein et se qualifie pour la Coupe du monde 2026. Enfant de la maison, Axel Witsel a hérité du brassard de capitaine pour la dernière demi-heure de la partie.

Les Diables devaient s'imposer face au Liechtenstein, ce mardi soir à Sclessin, afin d'officiellement valider leur billet pour la Coupe du monde 2026. Au rayon des compositions, Rudi Garcia aligne Thomas Meunier et Timothy Castagne sur les côtés de la défense, et Brandon Mechele dans l'axe avec Arthur Theate. Le milieu de terrain est attendu, tandis qu'Alexis Saelemaekers remplace Leandro Trossard à droite.

Vanaken débloque la situation, Doku s'offre un doublé

Dès le début de la rencontre, la Belgique affiche de la maîtrise. La possession de balle est 100 % belge, et la première occasion fait déjà mouche. Youri Tielemans hérite du ballon sur la droite, son centre est dévié mais trouve Hans Vanaken, qui ouvre déjà le score (1-0, 2e).

Individuellement, le Liechtenstein est évidemment plusieurs classes en dessous de la Belgique, et les joueurs les plus techniques peuvent s'exprimer avec plus de facilité que la moyenne. Sur son côté gauche, Jérémy Doku enchaîne les dribbles, multiplie les festivals. De l'autre côté, Thomas Meunier déborde et centre, mais Hans Vanaken et Charles De Ketelaere ratent le but du break.

Pour le but du break, ce n'est que partie remise. Quelques minutes plus tard, le centre d'Alexis Saelemaekers trouve Jérémy Doku, qui trouve le petit filet (2-0, 34e). Auteur d'une grosse première période sur le plan individuel, Jérémy Doku s'offre son deuxième but personnel avant le repos, en mystifiant d'un dribble son opposant direct avant de croiser sa frappe dans le but (3-0, 41e). La messe est déjà dite au repos.

Brandon Mechele marque son premier but, la Belgique enchaîne les buts

La messe est déjà dite, mais la Belgique ne s'arrête pas en si bon chemin. Le Liechtenstein fatigue, sa défense s'étire et la Belgique en profite. D'abord via Brandon Mechele, qui pousse dans le but un ballon centré par Tielemans et dévié de la tête par De Ketelaere. Le Brugeois inscrit son premier but en sélection (4-0, 52e).

Witsel prend le brassard, la Belgique est au Mondial 2026

Ensuite par Alexis Saelemaekers, le plus rapide pour reprendre dans le petit rectangle la frappe lourde de Youri Tielemans repoussée par le gardien (5-0, 55e). Puis grâce à Charles De Ketelaere, qui concrétise premièrement le travail de Jérémy Doku (6-0, 57e), puis qui est à la bonne place pour dévier la reprise croquée de Meunier, sur un centre de Castagne (7-0, 59e). Quatre buts en sept minutes pour les Diables !

À l'heure de jeu, Rudi Garcia réalise un changement demandé par le stade de Sclessin depuis le coup d'envoi ou presque : Axel Witsel monte au jeu. Il remplace Youri Tielemans, qui lui cède même son brassard de capitaine. Un sacré symbole pour l'enfant de Sclessin, devant Marouane Fellaini, mis à l'honneur avant le match, et Steven Defour, présent dans les tribunes. De quoi raviver de beaux souvenirs aux supporters liégeois.

Le reste de la rencontre permet aussi à Diego Moreira de goûter aux joies de cette soirée, lui aussi devant un public cher à ses yeux. Le Liechtenstein cadre sa première frappe que Lammens capte facilement, et c'est à peu près tout pour les dernières minutes. Large victoire de la Belgique, qui valide son billet pour un septième grand tournoi consécutif : la Coupe du monde 2026 !