"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Rudi Garcia n'a pas été le premier nom cité pour reprendre les Diables Rouges il y a un an. Parmi les premiers profils étudiés, Louis Van Gaal a rapidement été écarté.

En janvier dernier, la fédération belge vivait des heures agitées. Les Diables ont encore officiellement commencé l'année 2025 avec Domenico Tedesco comme sélectionneur, mais il n'était plus l'homme de la situation. Fraîchement nommé comme directeur technique, Vincent Mannaert a eu du boulot pour son début de mandat.

L'ancien homme fort du Club de Bruges a multiplié les entrevues pour trouver un successeur à Tedesco. Si bien que Rudi Garcia n'était pas le plan A de la fédération.

Louis Van Gaal amer

Des noms comme Sergio Conceição, Xavi Hernández et Julen Lopetegui ont été évoqués, sans que cela ne se concrétise. Louis Van Gaal a également rencontré Mannaert et son équipe.

Het Laatste Nieuws rapporte que le Néerlandais était l'une des cibles privilégiées, son profil se démarquait en haut de la liste. Mais il est vite apparu que ses exigences financières déboucheraient sur une impasse.

Lire aussi… Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

Lorsqu'il a compris que le dossier tomberait à l'eau, Van Gaal n'a pas caché sa déception. "Bonne chance avec votre choix low cost", a-t-il lancé à notre fédération. Si les Diables venaient à rencontrer les Pays-Bas à la Coupe du Monde, Louis Van Gaal regarderait sans doute la rencontre avec encore un peu plus d'intérêt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein

Plus de news

Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques" Interview

Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

19:40
À l'heure actuelle, quel est le 11 idéal des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 ?

À l'heure actuelle, quel est le 11 idéal des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 ?

18:40
Felice Mazzu surpris par les propos d'un Diable : "Pour moi, c'est un faux débat"

Felice Mazzu surpris par les propos d'un Diable : "Pour moi, c'est un faux débat"

17:20
Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

19:20
Un beau moment de communion : quand Rudi Garcia tient sa promesse au milieu du vestiaire après la qualif'

Un beau moment de communion : quand Rudi Garcia tient sa promesse au milieu du vestiaire après la qualif'

16:00
Garcia, Tedesco et Martinez vs la presse : et s'ils n'avaient pas tous les torts ? Edito

Garcia, Tedesco et Martinez vs la presse : et s'ils n'avaient pas tous les torts ?

14:40
1
Peut-on même imaginer que l'Union Belge se sépare de Rudi Garcia ? Un ex-Diable répond

Peut-on même imaginer que l'Union Belge se sépare de Rudi Garcia ? Un ex-Diable répond

13:20
Alexis Saelemaekers, gagnant de la soirée : "Être acclamé à Sclessin ? D'habitude, je suis plutôt sifflé" Interview

Alexis Saelemaekers, gagnant de la soirée : "Être acclamé à Sclessin ? D'habitude, je suis plutôt sifflé"

16:40
Date du tirage, adversaires potentiels des Diables : tout savoir sur la Coupe du Monde 2026

Date du tirage, adversaires potentiels des Diables : tout savoir sur la Coupe du Monde 2026

11:40
Le président de la FIFA félicite les Diables Rouges : "Une ère historique"

Le président de la FIFA félicite les Diables Rouges : "Une ère historique"

11:00
1
🎥 "J'ai eu des frissons dès l'échauffement" : Axel Witsel raconte son retour de rêve à Sclessin Interview

🎥 "J'ai eu des frissons dès l'échauffement" : Axel Witsel raconte son retour de rêve à Sclessin

12:40
Pas de pardon malgré la qualification : Rudi Garcia refuse une interview à un ex-Diable Rouge

Pas de pardon malgré la qualification : Rudi Garcia refuse une interview à un ex-Diable Rouge

09:00
La Coupe du Monde encore en ligne de mire...mais pas avec lui : un sélectionneur démissionne avant les barrages Analyse

La Coupe du Monde encore en ligne de mire...mais pas avec lui : un sélectionneur démissionne avant les barrages

18:20
Dix matchs et un premier bilan pour Vincent Euvrard au Standard : "Il y a trop de one-shot" Interview

Dix matchs et un premier bilan pour Vincent Euvrard au Standard : "Il y a trop de one-shot"

17:40
Le Mondial s'éloigne, le chaos s'installe : un ancien de Charleroi s'embrouille avec la police

Le Mondial s'éloigne, le chaos s'installe : un ancien de Charleroi s'embrouille avec la police

18:00
Brandon Mechele a un message clair pour Rudi Garcia : "Je le mérite"

Brandon Mechele a un message clair pour Rudi Garcia : "Je le mérite"

12:00
1
"Il m'a appelé personnellement, mais..." : quand Vincent Kompany essuie un refus de dernière minute

"Il m'a appelé personnellement, mais..." : quand Vincent Kompany essuie un refus de dernière minute

17:00
La proposition qui a fait bondir Hein Vanhaezebrouck : "L'offre était si basse, pas loin d'être scandaleuse"

La proposition qui a fait bondir Hein Vanhaezebrouck : "L'offre était si basse, pas loin d'être scandaleuse"

16:20
🎥 Deux titularisations, trois buts : un Unioniste se positionne en vue de la Coupe du Monde

🎥 Deux titularisations, trois buts : un Unioniste se positionne en vue de la Coupe du Monde

15:40
"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification Interview

"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification

23:51
3
Deux retours mais toujours des absents : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Zulte Waregem Interview

Deux retours mais toujours des absents : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant Zulte Waregem

15:00
Conte pourrait le retrouver plus tôt que prévu : Naples fixe une date pour le retour de Romelu Lukaku

Conte pourrait le retrouver plus tôt que prévu : Naples fixe une date pour le retour de Romelu Lukaku

15:20
Toby Alderweireld s'inquiète pour les Diables Rouges : "C'est tout de même problématique"

Toby Alderweireld s'inquiète pour les Diables Rouges : "C'est tout de même problématique"

06:00
Le Danemark, l'Italie, mais aussi d'autres solides prétendants : les 16 barragistes européens sont connus

Le Danemark, l'Italie, mais aussi d'autres solides prétendants : les 16 barragistes européens sont connus

14:20
Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !

Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !

22:35
Brian Riemer laisse de côté une star danoise : "Il faudra lui demander pourquoi..."

Brian Riemer laisse de côté une star danoise : "Il faudra lui demander pourquoi..."

13:40
Quand Besnik Hasi frustrait un ancien espoir d'Anderlecht : "Je voulais être prêté à Zulte Waregem"

Quand Besnik Hasi frustrait un ancien espoir d'Anderlecht : "Je voulais être prêté à Zulte Waregem"

14:00
Surprenant : Lukebakio suspendu au Portugal... pour une carte prise en Espagne

Surprenant : Lukebakio suspendu au Portugal... pour une carte prise en Espagne

22:00
Officiel : le Standard débauche un coach de Pro League pour élargir son staff

Officiel : le Standard débauche un coach de Pro League pour élargir son staff

13:00
Après les déceptions des U17 et U21, les U19 belges décrochent un bon résultat

Après les déceptions des U17 et U21, les U19 belges décrochent un bon résultat

21:20
Le Standard a fait un geste (logique) pour l'organisation du match des Diables à Sclessin

Le Standard a fait un geste (logique) pour l'organisation du match des Diables à Sclessin

06:30
Joie pour Nilson Angulo... puis inquiétude pour Anderlecht

Joie pour Nilson Angulo... puis inquiétude pour Anderlecht

12:20
Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier

Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier

21:01
Oublié en Belgique, Hannes Delcroix vit le rêve avec Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026

Oublié en Belgique, Hannes Delcroix vit le rêve avec Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026

11:20
Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle

Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle

10:30
1
Brian Riemer prolongé avant un échec : "C'était la bonne décision"

Brian Riemer prolongé avant un échec : "C'était la bonne décision"

10:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved