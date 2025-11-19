"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

Rudi Garcia n'a pas été le premier nom cité pour reprendre les Diables Rouges il y a un an. Parmi les premiers profils étudiés, Louis Van Gaal a rapidement été écarté.

En janvier dernier, la fédération belge vivait des heures agitées. Les Diables ont encore officiellement commencé l'année 2025 avec Domenico Tedesco comme sélectionneur, mais il n'était plus l'homme de la situation. Fraîchement nommé comme directeur technique, Vincent Mannaert a eu du boulot pour son début de mandat.

L'ancien homme fort du Club de Bruges a multiplié les entrevues pour trouver un successeur à Tedesco. Si bien que Rudi Garcia n'était pas le plan A de la fédération.

Louis Van Gaal amer

Des noms comme Sergio Conceição, Xavi Hernández et Julen Lopetegui ont été évoqués, sans que cela ne se concrétise. Louis Van Gaal a également rencontré Mannaert et son équipe.

Het Laatste Nieuws rapporte que le Néerlandais était l'une des cibles privilégiées, son profil se démarquait en haut de la liste. Mais il est vite apparu que ses exigences financières déboucheraient sur une impasse.



Lorsqu'il a compris que le dossier tomberait à l'eau, Van Gaal n'a pas caché sa déception. "Bonne chance avec votre choix low cost", a-t-il lancé à notre fédération. Si les Diables venaient à rencontrer les Pays-Bas à la Coupe du Monde, Louis Van Gaal regarderait sans doute la rencontre avec encore un peu plus d'intérêt.