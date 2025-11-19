Brandon Mechele a un message clair pour Rudi Garcia : "Je le mérite"

Brandon Mechele a un message clair pour Rudi Garcia : "Je le mérite"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Brandon Mechele était titulaire pour le dernier match des Diables dans cette campagne qualificative, et a fêté ça par un but, son premier en sélection. Sera-t-il du voyage en juin prochain ?

Brandon Mechele titulaire avec les Diables Rouges : il fallait remonter au 20 mars dernier, et donc au tout premier match de l'ère Rudi Garcia, pour en retrouver trace. C'était face à l'Ukraine, à Murcie, et Mechele était associé à Koni De Winter.

Ce n'était pas il y a si longtemps, mais les choses s'étaient assez mal passées à l'époque avec une défaite 3-1. Depuis, le défenseur brugeois a dû se contenter du banc et d'une montée au jeu au Pays de Galles en octobre dernier. 

Mechele ira-t-il au Mondial ?

Pour autant, Mechele n'a jamais quitté le groupe, ni démérité : "Quand j'ai appris que j'allais jouer, j'ai pensé : "Enfin" ! J'ai dû attendre longtemps pour recevoir ma chance et ça fait toujours plaisir de jouer pour son pays", se réjouissait le Brugeois après la rencontre. "Surtout quand on peut rendre quelque chose".

Brandon Mechele a en effet célébré son sixième match en Diable avec un but. Désormais, après avoir participé à l'intégralité des qualifications, il espère bien sûr faire partie des 26 noms donnés par Rudi Garcia en mai prochain. "Je pense que je mérite ma place désormais", estime-t-il. 

Au vu du manque d'expérience à ce poste et du peu d'assurance qu'ont parfois dégagé des garçons comme Koni De Winter, on doute en effet fort que Garcia se décide désormais à se passer de Brandon Mechele, titulaire indiscutable à Bruges et qui joue la Champions League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
FC Bruges
Belgique
Brandon Mechele

Plus de news

🎥 "J'ai eu des frissons dès l'échauffement" : Axel Witsel raconte son retour de rêve à Sclessin Interview

🎥 "J'ai eu des frissons dès l'échauffement" : Axel Witsel raconte son retour de rêve à Sclessin

12:40
Date du tirage, adversaires potentiels des Diables : tout savoir sur la Coupe du Monde 2026

Date du tirage, adversaires potentiels des Diables : tout savoir sur la Coupe du Monde 2026

11:40
Le président de la FIFA félicite les Diables Rouges : "Une ère historique"

Le président de la FIFA félicite les Diables Rouges : "Une ère historique"

11:00
Pas de pardon malgré la qualification : Rudi Garcia refuse une interview à un ex-Diable Rouge

Pas de pardon malgré la qualification : Rudi Garcia refuse une interview à un ex-Diable Rouge

09:00
Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !

Doku génial, premier but pour Mechele et Witsel capitaine : la Belgique est à la Coupe du monde 2026 !

22:35
Joie pour Nilson Angulo... puis inquiétude pour Anderlecht

Joie pour Nilson Angulo... puis inquiétude pour Anderlecht

12:20
"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification Interview

"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification

23:51
3
Toby Alderweireld s'inquiète pour les Diables Rouges : "C'est tout de même problématique"

Toby Alderweireld s'inquiète pour les Diables Rouges : "C'est tout de même problématique"

06:00
Le Standard a fait un geste (logique) pour l'organisation du match des Diables à Sclessin

Le Standard a fait un geste (logique) pour l'organisation du match des Diables à Sclessin

06:30
Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle

Le dossier du stade du Club de Bruges traîne : le gouvernement s'en mêle

10:30
1
Surprenant : Lukebakio suspendu au Portugal... pour une carte prise en Espagne

Surprenant : Lukebakio suspendu au Portugal... pour une carte prise en Espagne

22:00
Après les déceptions des U17 et U21, les U19 belges décrochent un bon résultat

Après les déceptions des U17 et U21, les U19 belges décrochent un bon résultat

21:20
Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier

Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier

21:01
Brian Riemer prolongé avant un échec : "C'était la bonne décision"

Brian Riemer prolongé avant un échec : "C'était la bonne décision"

10:00
Oublié en Belgique, Hannes Delcroix vit le rêve avec Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026

Oublié en Belgique, Hannes Delcroix vit le rêve avec Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026

11:20
Enfin une bonne nouvelle à l'Antwerp avec le retour d'un joueur très important

Enfin une bonne nouvelle à l'Antwerp avec le retour d'un joueur très important

09:30
L'ancien directeur sportif de La Gantoise pourrait rebondir dans un autre club belge

L'ancien directeur sportif de La Gantoise pourrait rebondir dans un autre club belge

08:30
La date de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'Equipe de France déjà connue ?

La date de l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'Equipe de France déjà connue ?

07:20
Quels adversaires pour les Diables Rouges ? Voici les 42 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Quels adversaires pour les Diables Rouges ? Voici les 42 qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

08:00
Ils l'ont fait : Dick Advocaat qualifie la plus petite nation de l'histoire du Mondial

Ils l'ont fait : Dick Advocaat qualifie la plus petite nation de l'histoire du Mondial

07:00
Drame pour le Danemark de Brian Riemer, le Pays de Galles écrase la Macédoine du Nord

Drame pour le Danemark de Brian Riemer, le Pays de Galles écrase la Macédoine du Nord

23:00
1
Genk a déjà un futur patron chez les jeunes : sans lui, les U17 ont été éliminés du Mondial

Genk a déjà un futur patron chez les jeunes : sans lui, les U17 ont été éliminés du Mondial

21:40
Kevin MacAllister coéquipier de Lionel Messi : "Le plus grand moment de ma carrière"

Kevin MacAllister coéquipier de Lionel Messi : "Le plus grand moment de ma carrière"

22:20
Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

20:00
Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

19:30
Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

18:40
1
Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

17:30
Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

17:00
Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

15:02
Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30
Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

13:30
Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

18/11
Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

20:30
Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

18/11
1
Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

16:00
1
"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

18/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved