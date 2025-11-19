Brandon Mechele a un message clair pour Rudi Garcia : "Je le mérite"

Brandon Mechele était titulaire pour le dernier match des Diables dans cette campagne qualificative, et a fêté ça par un but, son premier en sélection. Sera-t-il du voyage en juin prochain ?

Brandon Mechele titulaire avec les Diables Rouges : il fallait remonter au 20 mars dernier, et donc au tout premier match de l'ère Rudi Garcia, pour en retrouver trace. C'était face à l'Ukraine, à Murcie, et Mechele était associé à Koni De Winter.

Ce n'était pas il y a si longtemps, mais les choses s'étaient assez mal passées à l'époque avec une défaite 3-1. Depuis, le défenseur brugeois a dû se contenter du banc et d'une montée au jeu au Pays de Galles en octobre dernier.

Mechele ira-t-il au Mondial ?

Pour autant, Mechele n'a jamais quitté le groupe, ni démérité : "Quand j'ai appris que j'allais jouer, j'ai pensé : "Enfin" ! J'ai dû attendre longtemps pour recevoir ma chance et ça fait toujours plaisir de jouer pour son pays", se réjouissait le Brugeois après la rencontre. "Surtout quand on peut rendre quelque chose".

Brandon Mechele a en effet célébré son sixième match en Diable avec un but. Désormais, après avoir participé à l'intégralité des qualifications, il espère bien sûr faire partie des 26 noms donnés par Rudi Garcia en mai prochain. "Je pense que je mérite ma place désormais", estime-t-il.





Au vu du manque d'expérience à ce poste et du peu d'assurance qu'ont parfois dégagé des garçons comme Koni De Winter, on doute en effet fort que Garcia se décide désormais à se passer de Brandon Mechele, titulaire indiscutable à Bruges et qui joue la Champions League.