Pas de pardon malgré la qualification : Rudi Garcia refuse une interview à un ex-Diable Rouge

Rudi Garcia était plutôt souriant après la qualification des Diables Rouges ce mardi, même si ce n'était pas non plus l'euphorie. En cause, certainement, un climat tendu et nourri selon lui par certains médias.

Nous vous l'expliquions récemment : si Rudi Garcia a bien quelques critiques en Wallonie, c'est surtout au nord du pays que le sélectionneur a été le plus virulemment taclé ces derniers mois et, en particulier, après le partage au Kazakhstan.

Et visiblement, certaines de ces critiques ne passent pas. Dans la foulée de la qualification ce mardi face au Liechtenstein (7-0), le Nieuwsblad rapporte ainsi que Rudi Garcia a refusé de répondre aux questions de VTM, détenteur de droits télévisés pour les matchs des Diables Rouges en Flandre.

En cause : la présence au micro de Gilles De Bilde, ex-Diable Rouge et intervieweur vedette de la chaîne. C'est finalement Yanko Beeckman, son collègue, qui a dû remplacer l'intéressé.

Gilles De Bilde vs les sélectionneurs, pas une première

La raison précise de ce refus de Garcia n'a pas été donnée, mais le sélectionneur a mentionné le fait que Gilles De Bilde ait répandu des "fake news" et donné des informations fausses en provenance du vestiaire. En conférence de presse, le sélectionneur a ensuite précisé qu'il souhaitait "faire la différence entre les vrais et les faux journalistes".





Ce n'est pas la première fois que Gilles De Bilde se met un sélectionneur à dos. Après une interview mémorable avec Kevin De Bruyne, lors de laquelle l'alors capitaine des Diables avait taclé ses équipiers, Domenico Tedesco avait déjà "convoqué" l'ancien joueur d'Anderlecht et eu une discussion avec lui...