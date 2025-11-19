Un beau moment de communion : quand Rudi Garcia tient sa promesse au milieu du vestiaire après la qualif'

Un beau moment de communion : quand Rudi Garcia tient sa promesse au milieu du vestiaire après la qualif'
Photo: © photonews

La fête a été postposée mais finalement bien eu lieu à Sclessin hier soir. Rudi Garcia était d'humeur joyeuse dans le vestiaire.

Même s'il a appelé tout le monde à ne pas voir l'équipe plus belle qu'elle ne l'est, même s'il a refusé une interview de Gilles De Bilde en regrettant certaines fake news, Rudi Garcia a savouré cette qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Les mines des joueurs avaient beau être boudeuses à Astana, le groupe a pu se relâcher lors du tour d'honneur, puis dans le vestiaire. Garcia a même honoré une promesse formulée un peu plus tôt dans la campagne.

Pour souder son vestiaire

En cas de qualification, notre sélectionneur avait promis de chanter la Brabançonne. Il s'est donc exécuté, poussant la chansonnette dans les catacombes de Sclessin au milieu du groupe, rapidement accompagné par les joueurs.

Dès son entrée en fonction en janvier dernier, l'entraîneur français avait mis en avant son désir de s'imprégner de la culture belge avec son amour pour Tintin et son apprentissage de notre hymne national.

Garcia a d'ailleurs à plusieurs reprises chanté notre hymne national avant les matchs, chose que Roberto Martinez et Domenico Tedesco ne faisaient pas. Un bon échauffement avant la version a cappella devant le groupe.

Rudi Garcia

