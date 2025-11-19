Toby Alderweireld s'inquiète pour les Diables Rouges : "C'est tout de même problématique"

Les Diables Rouges avaient à nouveau un duo de défenseurs centraux différents ce mardi. Ca ne plaît pas à Toby Alderweireld.

Rudi Garcia avait opté mardi soir pour une défense centrale composée d'Arthur Theate et Brandon Mechele, quelques jours après avoir aligné Theate aux côtés de Koni De Winter. Ce dernier n'avait pas convaincu, mais ce nouveau changement axial ne plaît pas à Toby Alderweireld.

"Je pense que ça manque de clarté. Brandon Mechele mérite sa chance, il est très stable au Club de Bruges et atteint un très bon niveau là-bas. Même en Ligue des Champions", a toutefois déclaré l'ancien Diable Rouge sur VTM.

" De Winter ne s'est pas encore vraiment montré en équipe nationale. Il est toujours en quête de repères. Nous devons très rapidement trouver notre paire fixe en vue de la Coupe du Monde", prévient Alderweireld.

Toby Alderweireld s'inquiète

Et si Arthur Theate semble désormais incontournable, il avait pourtant été à la faute samedi à Astana. À chaque nouvelle trêve internationale, c'est un nouveau défenseur qui inquiète.





"À chaque fois, à chaque match, quelqu'un fait une erreur, et c'est un peu problématique. Tout le monde doit se montrer, apporter de la qualité et jouer quelques matchs sans faire d'erreur. Cela arrive trop peu souvent, donc je suis un peu inquiet", concède Toby Alderweireld.