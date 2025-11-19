Analyse La Coupe du Monde encore en ligne de mire...mais pas avec lui : un sélectionneur démissionne avant les barrages

La Coupe du Monde encore en ligne de mire...mais pas avec lui : un sélectionneur démissionne avant les barrages
Photo: © photonews

La Jamaïque n'est pas parvenue à se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Elle en aura encore l'occasion lors des barrages intercontinentaux, mais devra composer avec un nouveau sélectionneur.

Nous vous en parlions ce matin : Curaçao a réalisé l'exploit en se qualifiant pour la Coupe du Monde 2026. Malgré l'absence de Dick Advocaat pour le match décisif, l'équipe représente désormais le plus petit état à s'être qualifié pour un Mondial grâce au match nul contre la Jamaïque.

Côté jamaïcain, la déception est évidemment de taille. Une victoire contre Curaçao et la qualification changeait de camp. Un verdict très difficile à accepter pour le sélectionneur Steve McClaren.

Le flou le plus total avant les barrages

L'entraîneur anglais de 64 ans a décidé de démissionner dans la foulée. Une décision forte, alors que son équipe peut encore croire à la qualification pour le grand rendez-vous de l'été.

La Jamaïque fait en effet partie des six équipes à se disputer les deux tickets promis aux vainqueurs des barrages intercontinentaux en compagnie de la République Démocratique du Congo, de l'Irak, de la Bolivie et de la Nouvelle-Calédonie.

Ce sera donc sans Steve McClaren, qui était à la tête de l'équipe depuis 2024, sa première expérience en tant que T1 depuis 2019. Entretemps, il avait notamment intégré le staff d'Erik ten Hag à Manchester United pendant deux ans.

