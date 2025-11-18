"Arrêtez de nous voir plus beaux que nous ne le sommes" : Rudi Garcia calme le jeu après la qualification

Rudi Garcia s'est exprimé, soulagé mais déterminé, après la victoire 7-0 contre le Liechtenstein. La qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Nord est assurée, mais pour le Français, l'enjeu dépasse les simples chiffres sportifs.

"Je voulais rassembler les 12 millions de Belges. Je crois que c’est réussi. J’espère surtout que tout le monde soutiendra notre équipe maintenant. Le reste est secondaire", a déclaré Rudi Garcia lors de sa conférence de presse.

Pour le Français, ce sera sa première Coupe du monde en tant que sélectionneur. "Ce sera aussi une découverte pour moi", a-t-il expliqué. "Certains joueurs ont déjà vécu cette expérience. Pour ceux qui n’ont jamais participé à une Coupe du monde : qu’ils demandent aux anciens, ils comprendront alors l’importance d’un tel tournoi pour une carrière."

Le sélectionneur a reconnu que les défis étaient nombreux, mais qu’il les avait acceptés consciemment. "J’ai relevé le défi lancé par Vincent Mannaert. Ce n’était pas un choix facile, mais c’était le bon. L’enthousiasme que je vois aujourd’hui le confirme."

Rudi Garcia n’a qu’un seul souhait

Dans le même temps, Rudi Garcia a mis en garde contre l'excès de confiance. Il prône le réalisme plutôt que la nostalgie. "Il faut arrêter de penser que nous sommes encore numéro un mondial. Il faut arrêter de se croire plus beaux que nous ne le sommes vraiment. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons réellement avancer."





Concernant les objectifs précis pour la Coupe du monde, Garcia n’a pas souhaité entrer dans les détails. "Nous pourrons encore parler d’objectifs, mais ce sera plus tard. D’abord, il faut que les bases soient solides."

Son souhait principal pour les mois à venir est simple et clair. "J’espère voir tous mes joueurs en bonne forme. Nous avons quatre mois jusqu’en mars, et ensuite le Mondial. J’espère les avoir tous à ma disposition à ce moment-là. C’est la seule chose que je demande", a-t-il conclu.