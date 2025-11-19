Date du tirage, adversaires potentiels des Diables : tout savoir sur la Coupe du Monde 2026

La Belgique est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et maintenant ? La prochaine étape sera le tirage, prévu début décembre prochain aux USA.

C'était une formalité et elle a été passée avec brio : la Belgique est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, comme 41 autres nations. La prochaine étape pour les Diables Rouges est donc désormais de découvrir leurs adversaires, et en même temps les villes-hôtes qu'ils visiteront pour l'occasion.

Le tirage au sort : 5 décembre à Washington

Toutes les têtes sont désormais tournées vers Washington, où se tiendra le tirage au sort le 5 décembre prochain, au John F. Kennedy Center (18h heure belge pour le début de la cérémonie). Pour l'occasion, les équipes seront distribuées dans 12 groupes de 4.

La Belgique, en évitant de perdre des points au ranking FIFA durant la fin de cette campagne de qualification, s'est assurée une bonne fois pour toutes d'être tête de série à la Coupe du Monde. Une très bonne nouvelle, qui évitera d'affronter les grands noms tels que l'Argentine, le Brésil, la France ou l'Allemagne dès les poules.

Quels groupes ? Quelles villes ?

Trois groupes connaissent déjà leur tête de série : les groupes A (Mexique), B (Canada) et D (USA). Cela ne laisse donc que 9 options pour la Belgique. Un vaste panel d'options concernant les villes, puisque les groupes sont réunis par zone. En tant que tête de série, voici les villes possibles par groupe :





C : Boston-Miami

E : Philadelphie - Kansas City - Philadelphie

F : Dallas - Monterrey

G : Los Angels - Vancouver - Seattle

H : Miami - Atlanta - Houston

I : New York - Philadelphie - Boston

J : Kansas City - San Francisco

K : Houston - Guadalajara - Miami

L : Toronto - New York

Les adversaires potentiels des Diables Rouges

Comme nous le disions plus haut, les Diables sont têtes de série : ils éviteront donc les "grands" nom qualifiés pour la compétition. Voici, à l'heure actuelle, la distribution des chapeaux potentiels (les équipes en italique sont en barrages) :

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Italie, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Danemark, Corée du Sud, Équateur

Chapeau 3 : Autriche, Turquie, Australie, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire

Chapeau 4 : Ouzbékistan, Qatar, République démocratique du Congo, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande.

`Faites vos jeux donc, et composez votre groupe de rêve... ou de cauchemar pour les Diables à la Coupe du monde !