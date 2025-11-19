Le président de la FIFA félicite les Diables Rouges : "Une ère historique"

La Belgique a dû attendre la dernière journée de qualifications pour mathématiquement décrocher son ticket en vue du Mondial 2026. Pour l'occasion, Gianni Infantino, président de la FIFA, a félicité les Diables.

C'était fait à 99,99%, mais il manquait le tampon : c'est désormais fait après avoir battu le Liechtenstein avec la manière (7-0), la Belgique ira à la Coupe du Monde 2026. Les Diables Rouges font partie des 42 sélections qualifiées, tandis que les 6 derniers billets seront délivrés en mars prochain via les barrages européens et intercontinentaux.

Une quatrième qualification consécutive, après avoir manqué le grand rendez-vous mondial du football entre 2002 et 2014 : ce n'est pas anodin pour une nation qui fait à nouveau partie du (sub)top international. Gianni Infantino, président de la FIFA, en a donc profité pour nous féliciter.

La FIFA félicite les Diables Rouges

"C'est une ère historique pour les Diables Rouges ! Félicitations pour cette campagne qui se conclut sur une qualification pour la Coupe du Monde", écrit Infantino sur ses réseaux sociaux. "Ce sera la quatrième Coupe du Monde d'affilée pour la Belgique, avec une médaille de bronze bien méritée en 2018".





"Nous avons hâte de voir ce que cette équipe talentueuse fera cet été. Rendez-vous le 5 décembre prochain pour le tirage au sort. Bravo", conclut le président de la FIFA.

Après une élimination en quarts de finale des oeuvres de l'Argentine en 2014 et une troisième place record en 2018, la Belgique reste sur une grosse déception en 2022, à savoir une élimination dès la phase de poules. Il faudra désormais faire mieux en 2026 !