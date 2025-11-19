Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

Auteur d'un doublé, Charles De Ketelaere devrait logiquement disposer de plus de temps de jeu à la Coupe du monde 2026 qu'en 2022. Le joueur de l'Atalanta espère cette fois pouvoir peser sur le tournoi, mais préfère ne pas encore se projeter trop loin.

La Belgique n’a pas fait dans la dentelle et s’est largement imposée face au Liechtenstein ce mardi soir. Une victoire qui qualifie officiellement les Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026. Auteur d’un doublé et d’une déviation de la tête décisive pour Brandon Mechele, Charles De Ketelaere s’est évidemment présenté à notre micro avec un grand sourire.

"C’était une belle soirée. J’ai eu de bonnes sensations en marquant deux buts, ça m’a donné beaucoup de plaisir et d’enthousiasme pour la suite. On était convaincus qu’on gagnerait, mais on voulait faire un bon match et pas seulement l’emporter."

Charles De Ketelaere espère cette fois un rôle important à la Coupe du monde

Après le partage décevant au Kazakhstan, les Diables devaient réagir à domicile pour fêter dignement la qualification. Ils ont répondu présents. "Je ne pense pas qu’on ait voulu répondre aux critiques. C’est surtout que nous voulions une bonne sensation après la campagne. Le faire avec le public qu’on a eu ce soir, c’était super."

Dans le groupe des Diables depuis 2020, le joueur de l’Atalanta s’apprête à disputer sa deuxième phase finale de Coupe du monde. Mais alors qu’il n’avait joué que quinze minutes au Qatar, face au Maroc, Charles De Ketelaere espère cette fois recevoir un rôle plus important, qui lui permettra de véritablement peser dans le tournoi.



Lire aussi… Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges›

"Ce sera un honneur de représenter la Belgique à la Coupe du monde. On ira pour faire de notre mieux. J’espère d’abord qu’on passera notre groupe, parce que c’était une déception de ne pas le faire au Qatar. Après ça, on verra", a-t-il conclu d’un sourire.