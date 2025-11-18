Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Dernière rencontre de qualification pour les Diables, qui reçoivent le Liechtenstein ce mardi soir à Sclessin. Voici la composition probable concoctée par Rudi Garcia.

La Belgique ne peut pas se louper, mais les pronostics tournent largement en sa faveur. Ce mardi soir contre le Liechtenstein, les Diables Rouges doivent assurer leur qualification pour un septième grand tournoi consécutif : la Coupe du monde 2026.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia ne l’a pas caché en conférence de presse : il procédera à plusieurs changements par rapport au match de samedi à Astana. Dans les buts, par exemple, l’absence de Thibaut Courtois lui permet de tester ses suppléants, Matz Sels et Senne Lammens. Le premier ayant joué samedi, le nouveau portier de Manchester United pourrait connaître sa première sélection en équipe nationale A.

En défense, même logique sur le flanc droit, avec Timothy Castagne et Thomas Meunier qui se sont souvent partagé les matchs. Meunier étant suspendu au Kazakhstan, il serait logique qu’il débute ici.

Raskin à la maison, un peu de repos pour Doku ?

La défense centrale, fautive samedi, devrait en revanche enchaîner puisqu’elle représente l’avenir et qu’il ne s’agit pas d’un match où l’expérience de Brandon Mechele sera nécessaire. Nathan Ngoy étant blessé, Koni De Winter et Arthur Theate devraient être reconduits. À gauche, Maxim De Cuyper, légèrement blessé mais rétabli, devrait remplacer Joaquin Seys.





Au milieu de terrain, il y aura au moins un changement, puisque Amadou Onana a quitté le rassemblement, lui aussi blessé. Cela ouvre la voie à la titularisation de Nicolas Raskin au poste de numéro 6, « chez lui » à Sclessin. De retour de blessure, Youri Tielemans devrait réintégrer le onze, que Hans Vanaken ne devrait pas quitter, lui qui est devenu le fidèle remplaçant de Kevin De Bruyne.

Jérémy Doku a énormément joué depuis le début de la saison, tant en club qu’en sélection, et il ne serait pas insensé de le laisser souffler ce mardi. C’est « notre » petit pari du onze : Diego Moreira pourrait le remplacer et disputer, lui aussi, un match symbolique à ses yeux. Sur le côté droit, Trossard a livré une prestation moyenne à Astana, et offrir du temps de jeu à Alexis Saelemaekers aurait du sens.

En pointe, Rudi Garcia devrait rester fidèle à Charles De Ketelaere pour son style « plus proche » de celui de Lukaku, mais Loïs Openda, voire Roméo Vermant, devraient également recevoir du temps de jeu en cours de match.

La composition probable des Diables contre le Liechtenstein :

Lammens – Meunier, De Winter, Theate, De Cuyper – Raskin, Tielemans, Vanaken – Saelemaekers, Moreira, De Ketelaere.