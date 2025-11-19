Felice Mazzu surpris par les propos d'un Diable : "Pour moi, c'est un faux débat"

Malgré sa signature à Louvain, Felice Mazzu reste actif comme consultant auprès de la RTBF. Il est revenu sur ce rassemblement agité pour les Diables.

L'un des moments forts de cette trêve internationale aura été la sortie remarquée de Jérémy Doku à Astana. Le joueur de Manchester City avait expliqué que les joueurs avaient été déstabilisés par le jeu du Kazakhstan, quitte à se demander s'ils avaient été assez préparés. Tout le monde doit faire mieux, avait-il déclaré, les joueurs comme le staff.

"Pour moi, la réaction de Doku est un faux débat", estime Felice Mazzu sur le plateau de Complètement Foot. "Je ne vais pas polémiquer car en tant que coach en place, je vais commettre des erreurs. Mais pour moi, c’est un faux débat pour plusieurs raisons. Qu’est-ce qu’on en a à faire que le Kazakhstan joue avec de longs ballons ou joue en transition quand tu dois être dominant ?", s'interroge-t-il.

Garcia ne peut pas être tenu responsable pour tout

"Le débat, il est dans l’efficacité que la Belgique a eue… ou n'a pas eue ! Il n’est pas dans l’analyse de l’adversaire car le problème n’est pas là. Les Belges ont été dominants et ils ont eu assez d’occasions pour marquer", poursuit-il.

Pour le coach de Louvain, Rudi Garcia a été trop lourdement visé : "Aujourd’hui, on critique un entraîneur pour un match nul au Kazakhstan parce qu’Arthur Theate rate sa remise. Est-ce que Rudi Garcia est responsable d’une remise ratée d’un joueur ? Est-ce que l’entraîneur est responsable d’une mauvaise fermeture de Koni De Winter dans la transition défensive ? Un entraîneur n’est pas responsable de tout ça".



"Si on fait un vrai débat, il faut le faire sur l’aspect tactique, sur le profil des joueurs sur le terrain par rapport à l’adversaire, peut-être sur les changements à apporter pour changer la donne mais surtout pas sur la manière de ressortir du Kazakhstan. Ce sont des débats inutiles", conclut Mazzu. Des débats qui auraient sans doute été moins virulents si le gardien kazakh n'avait pas sorti le match de sa carrière. Ou est-ce là l'arbre qui cache la forêt ?