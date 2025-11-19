Peut-on même imaginer que l'Union Belge se sépare de Rudi Garcia ? Un ex-Diable répond

Maintien en Nations League, qualification pour la Coupe du Monde : Rudi Garcia a, sur papier, fait le job. Mais certaines voix s'élèvent, notamment au nord du pays, évoquant... un départ.

Ce n'est pas une grande histoire d'amour entre Rudi Garcia et la presse flamande. Sans qu'on puisse forcément lier ça au sujet "communautaire" ou à la barrière de la langue, force est de constater que c'est surtout du nord du pays que viennent les critiques les plus acerbes à l'encontre du sélectionneur national.

Récemment encore, après la qualification, Garcia a refusé de répondre à Gilles De Bilde, l'intervieweur habituel de VTM, en raison des "fake news" que ce dernier répandrait dans les médias au sujet du vestiaire belge.

Rudi Garcia remis en question avant la Coupe du Monde ?

Certains, là encore en Flandre, évoquent même un potentiel... licenciement de Rudi Garcia dans la foulée de ces qualifications. La tension est réelle et palpable malgré la qualification et Marc Degryse, double Soulier d'Or et analyste lui aussi pour VTM, a tenu à remettre l'église au milieu du village en parlant sportif.

"La question est aussi de savoir s'il y a eu une progression. Ce sont des éléments à prendre en compte pour un tournoi, pour une Coupe du Monde... Il faut croire en un entraîneur", pointe-t-il. "C'est le groupe qui compte. Je ne pense pas que Doku avait l'intention de critiquer Rudi Garcia".





Pour Marc Degryse, le vestiaire est toujours derrière Garcia et son staff. "Je pense qu'ils ont toujours confiance en lui, mais la communication doit être améliorée. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Et si c'est le cas, alors bien sûr, Rudi Garcia doit emmener l'équipe au Mondial".