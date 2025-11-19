À l'heure actuelle, quel est le 11 idéal des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 ?

Dans 8 mois, la Belgique débutera sa Coupe du Monde aux USA (ou, mais c'est moins probable, au Mexique ou au Canada). Reste à savoir quel sera le onze idéal que Rudi Garcia pourra aligner pour l'occasion !

Au contraire de son prédécesseur Domenico Tedesco, Rudi Garcia, sans s'enfermer dans le même traditionnalisme que Roberto Martinez, a rapidement opté pour des titulaires clairs et a peu expérimenté durant cette campagne qualificative. Les principaux tests effectués par le Français l'ont été en raison d'absences, et on ne peut qu'espérer que ces absents reviendront d'ici au mois de juin.

Il est donc assez facile, à 8 mois de la Coupe du Monde, de dresser le 11 idéal des Diables Rouges "sur papier", pour peu que tout le monde soit disponible et en pleine forme (d'expérience, on sait que c'est rarement le cas...).

Thibaut Courtois, l'évidence

Le premier nom que Rudi Garcia posera sur la feuille de match ? Peut-être, ou en tout cas l'un des trois premiers. Thibaut Courtois, bien sûr, sera le n°1 des Diables Rouges à la Coupe du Monde. Sa quatrième, et peut-être bien sa dernière, malgré la longévité habituelle des gardiens de but, car Courtois enchaîne les petits pépins et voit bien que la relève est assurée à ce poste.





La défense centrale, plus certaine qu'on le croirait ?

L'axe central est traditionnellement pointé du doigt depuis les retraites successives des "quatre fantastiques" du poste - Kompany, Vermaelen, Alderweireld et Vertonghen, sans même parler de Van Buyten avant eux. Personne n'a jamais rassuré à 100%, mais ce qui est certain, c'est que plusieurs ont perdu beaucoup de points, comme Faes (aux oubliettes) et, récemment, De Winter.

Certes, Arthur Theate a commis une erreur face au Kazakhstan... mais il n'a plus quitté le onze depuis le 3e match qualificatif, et ne le quittera plus sauf surprise. Et à ses côtés, s'il est fit, pas de doute : c'est Zeno Debast qui prendra place, pas Mechele ou De Winter.

Maxim de Cuyper, indispensable ?

L'une des révélations des dernières années chez les Diables Rouges, c'est bien sûr Maxim de Cuyper, qu'on a été très surpris de ne pas voir titularisé à Sclessin. Qu'à cela ne tienne, il est actuellement le titulaire indiscutable à nos yeux au poste de back gauche, où il a été décisif à de multiples reprises.

Et côté droit ? Il y a de la concurrence et de l'expérience, avec une lutte qu'on prévoit acharnée entre Timothy Castagne et Thomas Meunier. Qui l'emportera ? On sent que Castagne a peut-être une longueur d'avance sur son compère gaumais.

Un choix devra être fait au milieu de terrain

Place au milieu de terrain, où la concurrence sera rude. Bien sûr, il paraît inimaginable de se passer de Kevin De Bruyne si le joueur du Napoli revient en forme. Mais Garcia a également adoubé Youri Tielemans comme capitaine à part entière du noyau ; on l'imagine donc mal sortir du onze. Cela laisse une place dans l'entrejeu pour Vanaken, Raskin et Onana - trois titulaires en puissance.

Au vu de sa campagne qualificative de haut vol et du profil au final trop semblable de Vanaken par rapport à De Bruyne et Tielemans, on peut cependant difficilement se passer de Nicolas Raskin... mais voir Onana débuter, selon le profil de l'adversaire, serait tout aussi logique.

Lukaku attendu comme le messie

Devant, il y a deux certitudes pour peu qu'ils soient fit : Jérémy Doku est enfin devenu le facteur X qu'on le savait capable de devenir, sorte de Eden Hazard de cette génération post-dorée, même si la comparaison ne lui rend pas service. Et devant, Romelu Lukaku, bien sûr, dont l'absence pour blessure ces derniers mois a rendu la fin de campagne qualificative bien plus difficile que s'il avait été là.

Et à droite ? Certains craignent que Garcia continue à aligner un Trossard qui est peut-être bien le Diable le plus impopulaire du noyau auprès du public. Mais on parierait sur les bonnes chances d'Alexis Saelemaekers, s'il reste brillant avec l'AC Milan.