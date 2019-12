Un cabinet de consultance pro BeNeLigue donne des précisions sur ses envies

Le cabinet de consultance Deloitte est venu ce mardi à Bruxelles parler de BeNeLigue. L'envie de ces hommes d'affaire est qu'elle se concrètise au plus vite.

Le Cabinet Deloitte a défendu sa vision d'un championnat réunissant élites des Pays-Bas et de Belgique. Ils ont précisé qu'un tel championnat se jouerait avec 10 clubs néerlandais et 8 clubs belges. Deloitte and co voient d'un bon oeil les profits financiers qui en découleraient : droits tv plus élevés, revalorisation du championnat et normes fiscales revues à la baisse.

Seulement, ils risquent de rencontrer de nombreux opposants sur leur chemin. En premier lieu, les 8 clubs belges de D1A qui seraient écartés de la compétition. Mais aussi, les supporters qui devraient réaliser de plus longs et plus coûteux déplacements. Het Nieuwsblad souligne aussi des frais d'organisation - notamment sécuritaires - plus compliqués et coûteux.