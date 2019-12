Une clean sheet pour Courtois, une première depuis 2002 pour le Clasico

15 ans! Il fallait remonter 15 ans en arrière pour trouver trace d'un Clasico sans but. Le Real et le Barça n'ont pas su se départager au Camp Nou (0-0) et restent à égalité en tête du championnat.

Pas de but entre le Real et le Barça. Gareth Bale aura été le seul à faire trembler les filets dans ce premier Clasico de la saison, mais son but a été annulé. Dominateur, le Real n’a pas su exploiter sa domination et ce sont deux anciens qui ont eu les gestes décisifs du match : Sergio Ramos et Gerard Piqué, qui ont tous les deux sauvé un ballon sur la ligne en début de rencontre.

Un match relativvement tranquille pour Thibaut Courtois, qui a aligne une nouvelle clean sheet et qui n’aura eu qu’une seule intervention délicate à effectuer. Pas de vainqueur et donc, statu quo en tête du classement de la Liga : le Real et le Barça partagent désormais la tête avec 36 points. Cinq de plus que Seville, troisième.