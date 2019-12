Lyon rachète... le club de Megan Rapinoe

Le Groupe OL veut s'élargir et investit outre-Atlantique.

Au top en France au niveau féminin, l'Olympique Lyonnais s'étend désormais jusqu'aux States. La Fédération a annoncé que le club de Jean-Michel Aulas devenait l'actionnaire majoritaire du Reign FC.

Le club basé à Tacoma, près de Seattle, compte notamment sur la star américaine Megan Rapinoe, championne du monde et récente Ballon d'Or.

Un accord a été conclu à hauteur de 3,51M de dollars. Le groupe OL détiendra 89,5% du club, les anciens propriétaires 7,5%, et Tony Parker 3%.

Les principaux objectifs de cet investissement sont, comme l'annonce le club sur son site :

- la mise en place d’un projet sportif ambitieux aux États-Unis et la volonté d’accompagner le Reign FC au plus haut niveau, comme l’Olympique Lyonnais a su le réaliser avec son équipe féminine en Europe.

- le développement de la marque OL sur le territoire américain, grâce à une visibilité accrue et à la volonté de mettre en place des synergies B2B et de communication entre les 2 équipes sur les 2 continents ;

- la consolidation de la place de l’Olympique Lyonnais, engagé depuis plus de 10 ans et précurseur en France, en tant qu’acteur référent du football féminin dans le monde ; le succès de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, dont les demi-finales et la finale se sont jouées au Groupama Stadium, a démontré l’attractivité nouvelle du football féminin et sa globalisation ;

- le partage de compétences et de savoir-faire en termes de formation des jeunes joueuses à travers un partenariat noué entre les académies des deux clubs.

Jean-Michel Aulas assurera la présidence du Conseil d’Administration au sein duquel siègera également Tony Parker. Bill Predmore sera le CEO du club, accompagné d’un COO nommé par OL Groupe. Le closing est prévu début janvier 2020.