Jess Thorup se prépare pour la Bataille des Flandres : "Une opportunité de briller face à la meilleure équipe"

Gand reçoit Bruges ce dimanche, une belle affiche qui pourrait asseoir la domination de Bruges au classement, ou relancer quelque peu le championnat en cas de victoire de l'Antwerp.

La Bataille des Flandres s'annonce en tous les cas féroce. Et l'entraîneur de Gand, Jess Thorup, semble préparé à l'arrivée de la machine brugeoise qui vient de battre Anderlecht en Coupe : "J'ai regardé le match contre Anderlecht et ils étaient vraiment forts", confiait Thorup dans Het Nieuwsblad.

"Bruges est une équipe qui rayonne de confiance et est à juste titre, le meilleur club actuel. Mais maintenant, nous avons aussi une belle opportunité de briller face à la meilleure équipe de Belgique et de montrer notre force."

Thorup garde des mauvais souvenirs du match aller au Jan Breydel, qui s'est soldé par une lourde défaite 4-0 : "J'ai analysé beaucoup de leurs rencontres depuis, et nous avons également progressé et appris de nos erreurs. Comme toujours, nous devrons jouer notre football et ne pas suivre leur jeu. Mais nous abordons ce match avec confiance."