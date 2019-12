Hernan Losada : "Je craignais ce scénario"

Leader du championnat, le Beerschot termine 2019 par une défaite 1-0 à Lommel. Pas l'idéal avant d'aborder la trêve hivernale, même si les hommes de Losada sont certains de terminer l'année en tête de la D1B.

Mieux organisé, mieux affuté, Lommel a surpris le Beerschot en imposant son rythme dès la première seconde. Un beau tour joué par Peter Maes qui confirme la résurrection de Lommel, pourtant cité parmi les candidats à la relégation au terme d'un premier tourne terne.

Le coach anversois Hernan Losada avait pourtant mis ses hommes en garde de ne surtout pas sous-estimer Lommel : "Nous savions que Lommel était un adversaire costaud surtout à domicile. Malgré cela, nous commençons le match de manière trop gentille. C'est dommage et ça me laisse vraiment un mauvais arrière-goût de ne pas passer l'hiver invaincu. Je craignais ce scénario. Mais sur nos 6 rencontres de ce second tour, nous en avons gagné 4 et perdu qu'une fois. Au final, ce n'est pas une si mauvaise chose", confiait Losada dans des propos repris sur le site du club.

Après les Fêtes, le Beerschot partira en Espagne pour un stage de 7 jours.