José Mourinho explique le "problème" Vertonghen

Toby Alderweireld a finalement prolongé à Tottenham, mais son partenaire dans l'axe de la défense reste dans une impasse. José Mourinho a expliqué les raisons de cette situation.

Jan Vertonghen prolongera-t-il à Tottenham ? La situation du défenseur semble compliquée, comme l'a expliqué José Mourinho en conférence de presse. Le problème se situerait au niveau du management du joueur. Le club, de son côté, serait partant pour une prolongation.

"Un joueur signe un contrat quand le club - c'est-à-dire moi et Mr Lévy - le veut. Quand le joueur le veut. Quand sa famille le veut. Et quand son agent le veut", explique le Portugais en conférence de presse. "Quand l'une des parties hésite, c'est difficile de trouver un accord. À moins que le joueur change d'agent et en choisisse un qui veut collaborer". On se dirigerait donc vers un départ de Vertonghen ...