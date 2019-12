Les chemins d'Ivan Leko et du club d'Al Ain se séparent

Dès le mois de juin, le Croate avait rapidement retrouvé de l'emploi aux Emirats Arabes Unis après avoir quitté le FC Bruges.

Le club a annoncé sur son site qu'Ivan Leko et son adjoint Patrick Van Kets avaient été remerciés, et ce malgré le début de compétition plus qu'honorable du club. Al Ain pointe à six longueurs du leader Al Sharjah et ne compte que deux défaites en dix rencontres.

Ainsi, la défaite à domicile (1-2) face à Al Dhafra aura été la dernière rencontre d'Ivan Leko sur le banc d'Al Ain.