Mauricio Pochettino s'exprime concernant son avenir

Après 5 ans et demi de bons et loyaux services du côté de Tottenham, le technicien argentin a fini par prendre la porte suite à un début de saison compliqué.

Mauricio Pochettino a accordé une interview à Sky Sports dans laquelle il a fait part de ses plans d’avenir alors qu'il a été cité à Manchester United et même à Arsenal, même si on le voit mal rejoindre l’ennemi intime des Spurs. "Bien sûr, j’aime la Premier League, j’aime les fans anglais. Je pense que c’est l’un des meilleurs championnats au monde et je pense que pour tout manager, c’est tellement excitant d’être en poste en Premier League" a souligné le technicien argentin.

Néanmoins, le championnat anglais n'est pas pour autant une priorité. Après avoir dirigé Southampton (2013/2014) et Tottenham (2014-2019), Pochettino pourrait aller voir ailleurs. "Nous verrons, il n’y a pas seulement la Premier League, il y a différents championnats dans le monde, différents clubs qui peuvent être passionnants pour vous proposer un défi peut-être un peu différent", a ajouté celui qui a déjà été cité du côté du PSG et du Real Madrid.

"Maintenant, il est vrai que nous n’avons pas eu le temps de penser à l’avenir (avec son staff). Nous n’avons pensé qu’à nous-mêmes, à récupérer et à être prêts, car c’est le point clé. Il faut être prêt quand quelque chose arrive et être prêt à donner à un club qui s’intéresse à vous le meilleur de vous-même", a conclu l'ancien coach des Spurs.