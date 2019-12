Pas d'ambiance de fête au Canonnier où Mouscron et Charleroi offrent un partage terne

Charleroi n'a pas brillé au Canonnier. Bien au chaud dans le top 6, les Zèbres attendent probablement avec impatience les fêtes et un peu de repos ; en attendant, ils ont évité le pire en réagissant bien à l'ouverture du score mouscronnoise.

Pour ce derby hennuyer d'avant-fêtes, le public du Canonnier aura pu se réjouir que les températures soient plutôt douces pour la saison : sur le terrain, on ne peut pas dire qu'on se sera réchauffés. La faute à un Sporting Charleroi dont le manque de percussion ne peut pas être expliqué par la seule absence de Mamadou Fall.

En première période, ce sera ainsi le néant presque absolu en termes de créativité : seul Kaveh Rezaei, sur une balle en profondeur, parviendra à alerte (à peine) Vasic. Nous sommes alors à la ... 36e minute de jeu et les Zèbres sont menés depuis dix minutes et une superbe tête de Ciranni sur un travail tout aussi joli d'Aleix Garcia (25e, 1-0). Avant, après et entre ces deux phases : rien, vraiment rien à se mettre sous la dent.

Ca sent le sapin pour Mouscron

Charleroi reprendra du poil de la bête en seconde période, vaguement : les Zèbres mettront un peu plus de pression sur des Hurlus peu désireux de se découvrir pour tuer le match. Rezaei et Nicholson (monté au jeu) peineront à trouver la faille et l'Iranien manquera même sa plus grosse occasion quand, isolé chanceusement au point de penallty, il ne s'applique pas, se croyant probablement hors-jeu (52e). Vasic capte, tout heureux.

À force de laisser venir, Mouscron sera cependant puni : la première combinaison réussie entre Rezaei et Nicholson voit l'Iranien égaliser sur un service du Jamaïcain, remettant Charleroi méritoirement dans un match repris en mains (77e, 1-1). Si ce petit point s'avère au final peu important pour un Sporting bien installé dans le top 6, l'Excel prend de son côté un coup probablement fatal dans une course aux PO1 déjà compliquée.

Le Sporting évite de son côté une défaite qui aurait fait tache après la belle démonstration contre le Cercle de Bruges et aurait risqué de créer le doute après l'élimination en Croky Cup. La tension de fin de match le prouve : il fallait éviter de (trop) gâcher les fêtes ...