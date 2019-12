Santos opte finalement pour un entraîneur portugais pour remplacer Jorge Sampaoli

Le remplaçant de Jorge Sampaoli à Santos est connu et ce n'est pas Mircea Lucescu.

C'était la rumeur étrange de la semaine passée : Mircea Lucescu, le célèbre entraîneur roumain aux nombreux succès avec le Shaktar Donetsk et le Galatasaray, libre depuis la fin de son bail à la tête de la Turquie, était cité à ... Santos, au Brésil.

Fausse alerte : Lucescu ne fera pas le pari fou, à 74 ans, de traverser l'Atlantique. L'ancien club de Pelé et Neymar a finalement désigné Jesualdo Ferreira (73 ans) comme nouvel entraîneur. Ferreira était libre depuis six mois et son passage à Al-Sadd, où il a entre autres entraîné Xavi. Ses plus grands succès sont trois titres consécutifs de champion du Portugal avec le FC Porto (2007-2009).