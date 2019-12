Simon Mignolet sur les traces d'un légendaire gardien anderlechtois

Véritable leader du vestiaire brugeois, Simon Mignolet affole les compteurs depuis le début de saison, au point d'établir un nouveau record? Il y a encore du chemin devant le deuxième gardien des Diables.

Du haut de son expérience, de ses clean sheets et de son assurance, Simon Mignolet apparaît comme le maître achat de la saison en Pro League. Le gardien brugeois n'a d'ailleurs pas l'habitude d'encaisser: en 20 rencontres disputées en Belgique depuis son retour (Coupe et championnat), il n'a encaissé que huit buts.

Simon Mignolet règne, et de loin, sur la défense la plus imperméable de Belgique. A titre de comparaison, Nicolas Penneteau, deuxième de ce classement particulier a encaissé 17 buts cette saison. Hendrik Van Crombrugge 22 et Thomas Kaminski 23.

On voit mal comment Bruges ne terminerait pas meilleure défense de la phase classique et Simon Mignolet est aussi bien parti pour devenir le roi des clean sheets. .En championnat, il a gardé ses filets inviolés à 11 reprises en 17 rencontres: phénoménal. Il trône aussi largement en tête de ce classement-là, devant Penneteau et Van Crombrugge (8 chacun) et Kaminski et Bossut (7).

Mais Simon Mignolet est aussi dans les clous pour aller chercher un record mythique, qui appartient à un gardien tout aussi mythique. Jean Trappeniers est, en effet, le gardien le plus imperméable de l'histoire du championnat de Belgique. Lors de la saison 68-69, le gardien d'Anderlecht ne s'était retourné qu'à... 12 reprises en 30 matchs.