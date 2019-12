Cristiano Ronaldo se confie sur le titre et le but les plus importants de sa carrière

Le Portugais a profité de la courte trêve hivernale italienne pour se confier sur les moments importants de sa carrière.

Dans un entretien pour DAZN Italia, Cristiano Ronaldo a d'abord expliqué qu'il se considérait comme le meilleur joueur du championnat italien. Il a ensuite exprimé quel était le plus beau but de sa carrière : "Ma retournée contre la Juventus de Buffon quand j'étais encore au Real Madrid. Contre une grande équipe et dans un stade magnifique. Le public m'avait applaudi".

Et le titre le plus important de sa carrière ? "Celui que j'ai gagné avec ma sélection. Champion d'Europe avec le Portugal. J'ai souffert, ri, pleuré,... Après le match, je n'ai bu qu'une seule coupe de champagne mais j'étais saoul tellement j'étais déshydraté et ému. De plus, en général, je ne bois jamais".

La Juventus reprendra déjà le 6 janvier contre Cagliari, une équipe en forme. La Juve tentera de se défaire de l'Inter, égalité avec 42 points.