Michel Preud'homme toujours plus tardif pour réaliser ses changements

Lorsque Michel Preud'homme peut disposer de l'ensemble de son effectif, il est difficilement niable que celui-ci est large et de qualité. Si le coach liégeois réalise souvent des tournantes - parfois forcé de le faire - il est moins adepte des changements en cours de match.

Contre Waasland-Beveren, alors que les Rouches étaient à dix depuis la demi-heure de jeu, MPH n’a réalisé son premier changement qu’à la 72ème minute. Alors qu’il s’apprêtait à faire entrer Vojvoda en fin de match pour garder le match nul, Preud’homme a finalement fait monter Dragus après le but waaslandien. Monté à la 89ème, le jeune roumain n’aura pas eu le temps de s’exprimer.

Face à Anderlecht, Bastien s’est blessé et le coach liégeois l’a remplacé un peu avant l’heure de jeu. Sinon, le deuxième changement a eu lieu à la 86ème (montée au jeu de Cop).

En moyenne, MPH réalise son premier changement après 68 minutes de jeu. Ce qui en fait l’entraîneur de l’actuel top 6 le plus tardif à faire son premier remplacement.

A titre de comparaison, Philippe Clement change de joueur, en moyenne, après 55 minutes. On se souvient qu’à Gand, il avait même remplacé Tau en cours de première mi-temps, insatisfait de ses prestations sur un terrain délicat.

Après Clement, Francky Dury est l’entraîneur du top 6 à réaliser le plus rapidement ses changements. Malgré un effectif beaucoup moins complet et qualitatif que celui de ses concurrents du top 6, le coach de Zulte attend en moyenne la 59ème minute. A sept reprises, il a réalisé un ou plusieurs changements dès le retour des vestiaires.

Gand est troisième dans ce classement. Jess Thorup change de joueur en général après 60 minutes et 30 secondes, là où Laszlo Bölöni le fait à la 65ème et Karim Belhocine à la 67ème. Tous plus rapides que l’entraîneur des Rouches donc.

Autre fait relevant ; la tardivité de Michel Preud’homme à réaliser des changements ne concerne pas seulement son premier remplacement. La légende de Sclessin est aussi dans le bas du classement en ce qui concerne son deuxième et – quand il le fait – troisième changements.

Pourtant, on ne peut pas dire que les Liégeois n’ont pas eu de matchs à rebondissement qui auraient peut-être nécessité des adaptations plus rapides. En revanche, le coach liégeois n’a pas été épargné par les blessures de ses joueurs. Le week-end dernier, 10 d’entre eux étaient indisponibles.

Un paramètre qui n’explique pas tout puisqu’en début de saison, MPH était déjà récalcitrant à réaliser des changements rapides. Les blessures de Bastien et Vanheusden ne sont peut-être pas si anodines. En cause aussi, le calendrier surchargé.