Clément est "heureux de la mentalité gagnante que ce groupe a reçue"

Les joueurs du Club Brugge ont fait un tour d'honneur bien mérité. Un semestre de football "grand cru» sous Philippe Clément a produit des résultats fantastiques: hiver européen, leader autoritaire et en demi-finale de la Coupe. "J'ai demandé à mes joueurs de gâter les fans."

49 sur 60, 12 clean sheets, à peine 8 buts encaissés et 1 défaite, 45 buts marqués... Les chiffres en compétition sont impressionnants. Après le 4-0 contre Zulte Waregem, Philippe Clément pourrait bien sûr regarder en arrière avec satisfaction en 2019. "Je suis fier de toute mon équipe. Je leur avais demandé de faire le plein et ils l'ont fait."

"Il y a eu une domination tout au long du match. Simon (Mignolet) n'a pas eu à faire d'arrêts et nous avons marqué de très beaux buts. Je suis content du premier but de Ruud, je suis content des buts d'Okereke, mais je suis particulièrement content dans l'ensemble."

Clément en a profité pour féliciter tout le monde. "Je ne parle pas seulement des 11 ou 18, mais des 27 joueurs. Ils ont fait du bon travail au cours des six derniers mois. Tout comme mon équipe technique et médicale. C'est pourquoi nous n'avons actuellement qu'un seul blessé. Et je suis satisfait de la mentalité de gagnant que nous avons dans ce groupe. Ils ont faim pour encore plus de choses. C'est ce qu'on verra après leur semaine de vacances bien méritée."