🎥 Mehdi Carcela méritait-il déjà une autre rouge? Le Rouche réagit

De retour dans le onze après trois matches de suspension, le Belgo-Marocain a montré beaucoup d'envie, surtout en début de match, mais a réalisé deux nouveaux gestes impétueux.

Non, Mehdi Carcela n'est pas une "crapule" comme on peut le lire un peu partout depuis ce jeudi soir. Mais le Liégeois doit effectivement se montrer plus prudent dans ses interventions. Celle sur Mohammadi aurait dû être sanctionnée d'une rouge pour beaucoup. Car c'était par derrière avec une certaine intensité.

"Je n'ai pas eu peur d'être exclu, ce n'est pas faute car je prends le ballon, même si j'y vais un peu fort et que je prends le joueur avec. On ne m'a même pas mis de jaune d'ailleurs", réagissait le Belgo-Marocain.

"Je me suis dit que c'était rouge, notamment en revoyant les images. Mais en tout cas, ça doit être grand minimum jaune, on ne peut pas laisser passer ça", s'étonnait Ngadeu.

Un autre geste a suscité d'autres réactions (voir vidéo). Encore mis au tapis plusieurs fois, le Rouche a réalisé un geste inutile envers Owusu. Il ne s'en est donc pas trop mal sorti. Comme cette phase avait échappé à beaucoup de monde au stade, nous n'avons pu évoquer cela avec le joueur.

Dans l'autre sens, une autre phase a fait débat avant la mi-temps, mais il n'y a pas eu de pénalty pour les Rouches pour la faute de main de David. "C'est le règlement qui est fait comme ça, je le savais bien", souriait Mehdi Carcela.