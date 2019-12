"Avant le gardien d'Anderlecht n'avait rien à faire, désormais le meilleur joueur chaque semaine se nomme Hendrik Van Crombrugge"

Ce vendredi en clôture du Boxing Day et de la 21ème journée de Jupiler Pro League, l'Antwerp reçoit Anderlecht au Bosuil.

Après sa victoire contre Genk la week-end dernier, Anderlecht aura à coeur de poursuivre sur sa lancée en allant s'imposer à l'Antwerp ce vendredi. "Pour les Mauves, chaque semaine c'est le match de la dernière chance. En effet, ils doivent se qualifier pour le top 6 à l'issue de la phase classique. Mais battre le Great Old au Bosuil, ce sera très compliqué. Depuis le début de la saison, les troupes de Bölöni sont invaincues à la maison", nous confie Alex Czerniatynski.

La pression ne sera pas sur les épaules anversoises, mais bien anderlechtoises. "Même en match amical, la pression est présente à Anderlecht. C'est un club qui doit tout gagner, c'est ainsi. Malgré la lettre ouverte du club concernant les ambitions futures du club, les fans veulent des résultats maintenant, et c'est normal. Avant n'importe quelle équipe redoutait de jouer les Mauves. Désormais, l'équipe doute à la moindre contrainte et manque de personnalité malgré la présence d'un top joueur comme Vincent Kompany. Avant le gardien n'avait rien à faire, et aujourd'hui, le meilleur joueur chaque semaine se nomme Hendrik Van Crombrugge", souligne l'ancien attaquant du club bruxellois.

De son côté, l'Antwerp voudra l'emporter afin de ne pas laisser le Club de Bruges s'envoler au classement. "J'avais dit que l'Antwerp serait un candidat au titre au début de la saison. Malgré une période de doute où Bölöni était d'ailleurs sur la sellette, l'équipe a réagi en l'emportant contre le Club de Bruges. Depuis, c'est un 17 sur 21 que le Great Old vient de réaliser. Si l'avance du Club en PO1 n'est pas trop importante, l'Antwerp peut y croire", a conclu Alex Czerniatynski.