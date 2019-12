Le coach d'Eupen est confiant et optimiste pour 2020

Ce jeudi après-midi lors du Boeing Day, Eupen est allé s'incliner 2-1 à Genk. Les Pandas restent bloqués avec 19 points au compteur après cette troisième défaite de suite.

Eupen n'est pas parvenu à repartir avec un point de son déplacement à Genk. Les Pandas ont essuyé une troisième victoire d'affilée pour clôre l'année 2019. À neuf journées de la fin, le club germanophone compte huit points d'avance sur le Cercle de Bruges, la lanterne rouge du championnat.

"Je suis satisfait de la seconde mi-temps. Nous n'avons pas bien démarré en première mi-temps, il nous a fallu du temps de rentrer dans la rencontre", souligne Benat San Jose, l'entraîneur d'Eupen. "Ensuite, nous nous sommes améliorés et avons même eu quelques occasions après la pause. Nous aurions même pu prendre un point. En effet, notre but annulé n'aurait pas dû l'être à mes yeux. Cools n'avait rien fait de mal. Je plonge dans la nouvelle année avec confiance et je suis optimiste pour 2020", a conclu le technicien espagnol.