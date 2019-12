Le Cercle de Bruges est au fond du trou, son coach y croit encore

Le Cercle de Bruges a pris un gros coup au moral, jeudi après-midi.

Battu à Courtrai, le Cercle de Bruges est le grand perdant de la 21e journée de championnat. Avec six points de retard sur Waasland-Beveren, les Brugeois sont plus que jamais dans le trou, mais Bernd Storck garde la foi.

"L'écart est très important, mais nous ne devons pas nous décourager", insiste l'ancien T1 de l'Excel Mouscron. "Tout est encore possible et je suis certain que cette équipe est capable de se sauver." Ce qui ne signifie pas pour autant que l'Allemand ne cherchera pas à renforcer son noyau cet hiver. "On va essayer d'obtenir deux ou trois renforts. Ma liste de priorités est prête", conclut-il.