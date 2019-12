Un but et un assist en cinq jours: Faïz Selemani revit avec Courtrai

Après un début de saison perturbé, l'ancien Unionsite a terminé l'année 2019 en force.

Ssevré de temps de jeu pendant toute la première partie de saison, Faïz Selemani a désormais mis ses ennuis de côté et peut, enfin, pleinement se concentrer sur le jeu. Avec réussite: il avait inscrit son premier but de la saison à Eupen, samedi dernier, il a distillé son premier assist, jeudi, pour offrir à Gary Kagelmacher le but de la victoire contre le Cercle.

"Je suis content pour moi, mais surtout pour l'équipe", se réjouit-il. Place à la décompression désormais pour l'international cormorien et ses coéquipiers. "On va désormais pouvoir profiter d'un petit temps en famille et ensuite on se concentrera sur le championnat et sur la Coupe de Belgique."

Avec un sacré programme dès la reprise: Courtrai se déplacera à Saint-Trond pour commencer, avant d'affronter deux fois l'Antwerp (demi-finales aller et retour de Coupe), le Club de Bruges et le Standard.