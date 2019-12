Adama Traoré a bousculé Manchester City, Jürgen Klopp en est fan

Manchester City s'est incliné sur la pelouse de Wolverhampton et Adama Traoré, ancien du FC Barcelone, a impressionné. Jürgen Klopp est fan de l'ailier hispano-malien.

Le hasard veut qu'après avoir reçu Manchester City, Wolverhampton affronte ce week-end Liverpool, qui file vers le titre et pourrait compter 17 points d'avance sur les champions en titre en cas de victoire. Et Jürgen Klopp n'a rien raté de la victoire des Wolves sur City, durant laquelle Adama Traoré (23 ans), formé à la Masia barcelonaise, a brillé.

"Il était brillant à Middlesbrough (...). On ne penserait pas qu'il est encore si jeune, mais il l'est et a désormais trouvé le bon entraîneur ; c'était clair que ça arriverait un jour. C'est bien pour Wolverhampton", déclare Klopp sur Skysports en préambule au match de ce week-end. L'entraîneur de Liverpool aurait aimé attirer Traoré, qui a toujours été sur sa liste. "Il est très dangereux. Dans les espaces, Jamie Vardy est dangereux, mais je dirais que Traoré l'est encore plus de par sa grande vitesse", conclut Klopp.